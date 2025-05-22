HONDA「新CR-V備戰6代RAV4」北美開賣！1.5升渦輪折合新台幣97萬

▲北美新年式HONDA CR-V公布售價！提供1.5升渦輪、2.0升油電。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA 6代RAV4來勢洶洶，北美預計下半年上市，而作為同級對手的HONDA CR-V，近來已經率先於北美上市新年式，並還有首度推出的驚喜2.0升油電越野款，入門的1.5升渦輪入手價折合新台幣97萬！

▲新年式CR-V重點為首度推出的TrailSport越野款。

北美新年式CR-V提供多種車型選擇，基本款LX 2WD採用1.5升渦輪，開價32,315美金，折合新台幣97萬，比過去小漲820美金。而新年式亮點的越野款，TrailSport Hybrid AWD版本售價來到40,195美金，折合新台幣120萬，搭載2.0升油電系統，具備204匹馬力，配置全地形輪胎和專屬外觀設計。

▲新年式CR-V大多於北美在地生產，售價僅小漲較不受關稅影響。

為應對美國政府對進口車輛徵收的25%關稅，HONDA已經計劃將90%的美國銷售車輛轉為本地生產。目前，CR-V已在俄亥俄州、印第安納州、加拿大等3座工廠生產，油電系統與2.0升引擎皆在俄亥俄州製造。此舉不僅降低了進口成本，縮短了供應鏈，提高市場供應速度。

TrailSport Hybrid是CR-V家族首次導入越野油電車型，搭載第4代雙馬達油電系統，提供204匹馬力與34.1公斤米扭力輸出，並配備全時四輪驅動系統，提升越野性能。外觀方面，TrailSport專屬的18吋鋁圈、全地形輪胎、銀色前下護板飾條與鋼琴黑後尾翼等設計，展現出更強的越野風格。