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【周焦點】日系進口休旅85萬有找　大改款TOYOTA RAV4　福斯進口旅行車

▲台灣Nissan進口Kicks油電大降20.1萬；大改款TOYOTA RAV4發表；福斯Passat回歸。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲台灣Nissan進口Kicks油電大降20.1萬；大改款TOYOTA RAV4發表；福斯Passat回歸。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

5月底台灣車市競爭越來越精彩，尤其是跨界休旅級距，6月改款HONDA HR-V蓄勢待發，台灣Nissan Kicks e-Power進口休旅先出招，降價20.1萬促銷出清；第6代TOYOTA RAV4終於發表了，台灣約莫明年導入；福斯進口旅行車Passat上市，3車型都不超過200萬！

▲台灣進口Kicks e-Power舊年式促銷，大降價20.1萬。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Kicks e-Power大降20.1萬，搭配舊換新下殺80萬內。

進口的Nissan Kicks e-Power油電快比國產汽油車還便宜，台灣原廠針對24年式出清（連結），原價104.9萬降價20.1萬來到84.8萬，還能搭配舊換新最低只要79.8萬，勢必衝擊到不少HONDA HR-V、TOYOTA Corolla Cross地盤。

▲第6代RAV4重點車全球首發！台灣和泰總代理回應導入規劃。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲第6代TOYOTA RAV4外觀、內裝大換新，TSS 4.0、全新世代油電全都端出來。

第6代TOYOTA RAV4於日本、北美發表（連結），帶來全新搶眼的3種外觀以及第6代油電，並成為旗下首款升級TSS 4.0車款，作為全球、台灣常勝熱銷車款，第6代RAV4台灣預計會在明年導入，預期提供2.0升汽油與2.5升油電。

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Passat旅行車提供3款車型，採2.0升渦輪。

台灣福斯Passat回來了（連結）！而且還是空間出色的旅行車款，台灣提供3款車型，售價157.8萬起，統一採用2.0升渦輪，高規更是誠意配備牛肉全奉上，至於兄弟車Skoda Superb則預計6月上市。

▲台灣福斯預告2025年重點車計劃！新一代Tiguan、Golf都入列。（圖／翻攝自福斯）

▲新一代Tiguan車型售價從保發中心流出。

新一代福斯Tiguan等不及要上市了（連結），預計6月與台灣消費者見面，而重點價格帶陸續有譜，保發中心流出，新一代提供Tiguan280 eTSI與430TSI R-Line Performance兩車型，重置價格分別為160萬、210萬。

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