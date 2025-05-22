「大改款LEXUS ES」歐洲發表！油電、電動版雙動力　對手雙B小心了

▲LEXUS ES進軍歐洲市場，油電、電動版全都有。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

於4月底上海車展首發的第8代LEXUS ES，把戰場轉到歐洲市場，要以LEXUS入門旗艦格局，向對手BMW 5系列、賓士E-Class發起攻勢。

▲尺碼放大空間表現更出色。

新一代ES採用LEXUS最新的「Clean Tech x Elegance」設計理念，外觀更為流線且具運動感，前臉配備車身同色的紡錘形格柵，搭配銳利的L型頭燈，展現現代感與科技感。

車長5,140mm、車寬1,920mm、高1,555mm（電動車為1,560mm），軸距則比改款前增加80mm來到2,950mm，搭載GA-K平台，提供油電、BEV電動兩種動力，透過尺碼增長變化，新一代ES擁有更誘人的車室空間。

▲油電、電動版分別提供2種車型。

內裝方面，ES延續簡約高雅風格，配備12.3吋數位儀表板與14吋品牌最新的觸控多媒體螢幕，支援OTA無線更新。

動力系統方面，歐洲新一代ES提供兩種混合動力與兩種純電動力選擇。油電提供ES 300h（199匹馬力）與ES 350h（244匹馬力），都是採用2.5升自然進氣搭配電動馬達，並具有前輪驅動與四輪驅動選項。

電動版則有ES 350e與ES 500e，分別為單馬達前驅與雙馬達四驅，則分別具有224匹、342匹最大馬力，續航力分別為685公里、610公里，可在30分鐘完成10-80%充電。