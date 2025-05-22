ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市！售價預估165萬新台幣

▲特斯拉Model Y北美釋出動力升級套件！開價折合新台幣6萬。（圖／翻攝自特斯拉）

▲特斯拉Model Y車系最強的Performance性能版開始測試！圖為標準款。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

小米全新電動車YU7確認於5月22日發表，而特斯拉Model Y當然也不是吃素、毫無準備，近日國外已經在德國紐柏林賽道捕獲到Model Y Performance性能版，開始為今年上市作準備。

▲特斯拉Model Y北美釋出動力升級套件！開價折合新台幣6萬。（圖／翻攝自特斯拉）

▲Model Y Performance外觀更有侵略性，車尾還有象徵的擾流尾翼。

特斯拉全新Model Y Performance原型車在德國紐柏林賽道被捕捉到測試畫面，代表這款性能電動車進入量產階段。從測試照來看，新Model Y Performance採用類似Model S Plaid的21吋Arachnid鋁圈，搭載前後配的Pirelli P Zero高性能跑胎，強化操控抓地表現。

Model Y Performance延續標準版的車頭設計，尾部則配備加長且囂張的擾流尾翼，提升高速穩定性。車身高度略微降低，並具有顯眼強化的紅色剎車卡鉗。展現更具侵略性的運動姿態。

▲改款新Model 3 Performance台灣9月開始交車！（圖／翻攝自特斯拉）

▲改款新Model 3 Performance台灣9月開始交車！（圖／翻攝自特斯拉）

▲內裝配置估計與Model 3 Performance相同，採用跑車化座椅。

內裝雖未公開，但估計會與Model 3 Performance相同，採更有包覆性的跑車化座椅，提升駕駛者在激烈操駕時的支撐性。

動力系統預計搭載雙馬達4輪驅動配置，最大輸出可達510匹馬力，約3.2秒達成破百加速衝刺，續航估計落在515公里，售價預計55,000美金，折合新台幣165萬。

►鴻海國產「百萬有找Model B」上路今年開賣！7人座MPV本周一同亮相

►台灣福斯今年「3款重點車」全數亮相！新Golf先發、新一代Tiguan隨後來

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：tesla電動車電池Model YModel 3Model XModel S休旅車房車Cybertruck

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

推薦閱讀

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市！售價預估165萬新台幣

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市！售價預估165萬新台幣

HONDA「新CR-V備戰6代RAV4」北美開賣！1.5升渦輪折合新台幣97萬

HONDA「新CR-V備戰6代RAV4」北美開賣！1.5升渦輪折合新台幣97萬

自動駕駛信任度有疑慮「英國宣布延後開放」！最快2027下半年上路

自動駕駛信任度有疑慮「英國宣布延後開放」！最快2027下半年上路

TOYOTA「最新電動跨界休旅車」正式下線！bZ5預告6月大陸上市開賣

TOYOTA「最新電動跨界休旅車」正式下線！bZ5預告6月大陸上市開賣

保時捷組織調整「裁員3900人」　電動車放緩、擴大PHEV油電陣容

保時捷組織調整「裁員3900人」　電動車放緩、擴大PHEV油電陣容

Lexus「豪華電動休旅」升級！首度導入F Sport車型、模擬手排功能

Lexus「豪華電動休旅」升級！首度導入F Sport車型、模擬手排功能

最新文章

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市2025-05-22

HONDA「新CR-V備戰6代RAV4」北美開賣2025-05-22

自動駕駛信任度有疑慮英國延後開放2025-05-22

TOYOTA最新電動跨界休旅車下線2025-05-22

保時捷組織調整「裁員3900人」2025-05-21

Lexus「豪華電動休旅」升級2025-05-21

特斯拉無人計程車隊傳6月上線2025-05-21

台灣「新一代TOYOTA RAV4」還要再等等2025-05-21

BMW「全固態電池i7」上路測試2025-05-21

MINI「性能敞篷車」發表2025-05-21

熱門文章

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬2025-05-20

TOYOTA「大改款RAV4」全新第6代油電更省油2025-05-21

TOYOTA最新電動跨界休旅車下線2025-05-22

HONDA「新CR-V備戰6代RAV4」北美開賣2025-05-22

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市2025-05-22

自動駕駛信任度有疑慮英國延後開放2025-05-22

Lexus「豪華電動休旅」升級2025-05-21

BMW「全固態電池i7」上路測試2025-05-21

台灣今年「導入大改款TOYOTA RAV4」有難度2025-05-20

「大改款TOYOTA RAV4」真面目提前流出2025-05-20

相關新聞

美商務部認定：中國電池材料補貼達721%　將開徵反補貼稅

美商務部認定：中國電池材料補貼達721%　將開徵反補貼稅

TOYOTA「最新電動跨界休旅車」正式下線！bZ5預告6月大陸上市開賣

TOYOTA「最新電動跨界休旅車」正式下線！bZ5預告6月大陸上市開賣

保時捷組織調整「裁員3900人」　電動車放緩、擴大PHEV油電陣容

保時捷組織調整「裁員3900人」　電動車放緩、擴大PHEV油電陣容

特斯拉「Robotaxi無人計程車隊」傳6月上線！人形機器人也有好消息

特斯拉「Robotaxi無人計程車隊」傳6月上線！人形機器人也有好消息

101輛郵局電動機車燒毀　中華郵政：都是報廢車「不影響投遞」

101輛郵局電動機車燒毀　中華郵政：都是報廢車「不影響投遞」

讀者迴響

熱門文章

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬！比國產休旅還便宜

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬！比國產休旅還便宜

TOYOTA「大改款RAV4正式發表」全新第6代油電更省油！多種外觀超豐富

TOYOTA「大改款RAV4正式發表」全新第6代油電更省油！多種外觀超豐富

TOYOTA「最新電動跨界休旅車」正式下線！bZ5預告6月大陸上市開賣

TOYOTA「最新電動跨界休旅車」正式下線！bZ5預告6月大陸上市開賣

HONDA「新CR-V備戰6代RAV4」北美開賣！1.5升渦輪折合新台幣97萬

HONDA「新CR-V備戰6代RAV4」北美開賣！1.5升渦輪折合新台幣97萬

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市！售價預估165萬新台幣

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市！售價預估165萬新台幣

自動駕駛信任度有疑慮「英國宣布延後開放」！最快2027下半年上路

自動駕駛信任度有疑慮「英國宣布延後開放」！最快2027下半年上路

Lexus「豪華電動休旅」升級！首度導入F Sport車型、模擬手排功能

Lexus「豪華電動休旅」升級！首度導入F Sport車型、模擬手排功能

BMW「全固態電池i7」上路測試！高能量密度、將建新電池產線

BMW「全固態電池i7」上路測試！高能量密度、將建新電池產線

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366