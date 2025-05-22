特斯拉「最強Model Y」現身今年上市！售價預估165萬新台幣

▲特斯拉Model Y車系最強的Performance性能版開始測試！圖為標準款。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

小米全新電動車YU7確認於5月22日發表，而特斯拉Model Y當然也不是吃素、毫無準備，近日國外已經在德國紐柏林賽道捕獲到Model Y Performance性能版，開始為今年上市作準備。

▲Model Y Performance外觀更有侵略性，車尾還有象徵的擾流尾翼。

特斯拉全新Model Y Performance原型車在德國紐柏林賽道被捕捉到測試畫面，代表這款性能電動車進入量產階段。從測試照來看，新Model Y Performance採用類似Model S Plaid的21吋Arachnid鋁圈，搭載前後配的Pirelli P Zero高性能跑胎，強化操控抓地表現。

Model Y Performance延續標準版的車頭設計，尾部則配備加長且囂張的擾流尾翼，提升高速穩定性。車身高度略微降低，並具有顯眼強化的紅色剎車卡鉗。展現更具侵略性的運動姿態。

▲內裝配置估計與Model 3 Performance相同，採用跑車化座椅。

內裝雖未公開，但估計會與Model 3 Performance相同，採更有包覆性的跑車化座椅，提升駕駛者在激烈操駕時的支撐性。

動力系統預計搭載雙馬達4輪驅動配置，最大輸出可達510匹馬力，約3.2秒達成破百加速衝刺，續航估計落在515公里，售價預計55,000美金，折合新台幣165萬。