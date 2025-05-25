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道奇推出「全球唯一4門電動肌肉車」！出廠即享670匹全馬力免解鎖

圖文／7Car 小七車觀點

Dodge 宣布 2026 年式 Charger 家族正式加入全新四門電動版本：Charger Daytona Sedan。此舉讓原本僅有雙門版本的 Charger Daytona，正式擁有更具實用性的四門選項，並宣稱為全球唯一的四門肌肉車。該車系於 2025 年 5 月 21 日在美國威斯康辛州舉行的 MAMA 春季媒體活動中首次公開實車，雙門與四門版本預計將於 2025 年下半年陸續抵達展間。

Dodge Charger 家族擴編，全新四門 Daytona 電動肌肉車亮相

四門 Charger Daytona 與雙門車型幾乎共享所有硬體與設定，包括搭載全電動雙馬達驅動系統，可輸出 670 匹最大馬力與 627 lb-ft 扭力，0-60 mph 加速僅需 3.3 秒，性能達到 Hellcat Redeye 等級。Dodge 並宣布 2026 年式 Charger Daytona 自工廠交車時即完全解鎖全馬力輸出，無需後續升級。

Dodge Charger 家族擴編，全新四門 Daytona 電動肌肉車亮相

Dodge Charger 家族擴編，全新四門 Daytona 電動肌肉車亮相

四門 Charger Daytona 採用與雙門相同的寬體設計與外觀語彙，包括 Fratzog 煞車燈樣式與專利 R-Wing 空力導流造型，展現現代化的經典肌肉車美學。車艙內部則配備 16 吋數位儀表、12.3 吋中控螢幕、可調式氣氛燈與 Uconnect 5 資訊娛樂系統。此外，四門車型具備優異的乘坐與載物空間，最大行李容積達 38.5 立方英尺，較前代 Charger 提升逾一倍。

Dodge Charger 家族擴編，全新四門 Daytona 電動肌肉車亮相

Dodge Charger 家族擴編，全新四門 Daytona 電動肌肉車亮相

Dodge Charger 家族擴編，全新四門 Daytona 電動肌肉車亮相

Dodge Charger 家族擴編，全新四門 Daytona 電動肌肉車亮相

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Dodge Charger 家族擴編，全新四門 Daytona 電動肌肉車亮相

Dodge Charger 家族擴編，全新四門 Daytona 電動肌肉車亮相

Dodge Charger 家族擴編，全新四門 Daytona 電動肌肉車亮相

Dodge Charger 家族擴編，全新四門 Daytona 電動肌肉車亮相

Dodge Charger 家族擴編，全新四門 Daytona 電動肌肉車亮相

所有 Charger Daytona 均標配四輪驅動與限滑差速器，並支援單踏板駕駛與三段動能回收。此外包含 Drift/Donut 模式、Launch Control、PowerShot 超增壓功能等駕馭模式皆為標準配備。消費者可選擇 Track Package 賽道套件，升級 Brembo 六活塞煞車系統與賽道專屬胎圈組，也可搭配多款選配套件，包括全景玻璃車頂、18 喇叭音響系統與碳纖維內裝套件等。

Dodge Charger 家族擴編，全新四門 Daytona 電動肌肉車亮相

Dodge Charger 家族擴編，全新四門 Daytona 電動肌肉車亮相

Dodge 強調即便轉向電動化，Charger Daytona 仍保有品牌肌肉車的操控感與聲浪體驗，並透過 Fratzonic 排氣聲模擬系統重現經典咆哮。此外，原廠確認未來將推出內燃機版本 SIXPACK 車型，提供高達 550 匹馬力的 Hurricane 雙渦輪動力，滿足不同性能偏好的用戶需求。全新 Charger 家族展現 Dodge 跨入電動化世代的多元佈局與品牌承諾。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Dodge道奇Charger肌肉車四門房車汽車新車跑車電動車

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