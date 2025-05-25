道奇推出「全球唯一4門電動肌肉車」！出廠即享670匹全馬力免解鎖

圖文／7Car 小七車觀點

Dodge 宣布 2026 年式 Charger 家族正式加入全新四門電動版本：Charger Daytona Sedan。此舉讓原本僅有雙門版本的 Charger Daytona，正式擁有更具實用性的四門選項，並宣稱為全球唯一的四門肌肉車。該車系於 2025 年 5 月 21 日在美國威斯康辛州舉行的 MAMA 春季媒體活動中首次公開實車，雙門與四門版本預計將於 2025 年下半年陸續抵達展間。

四門 Charger Daytona 與雙門車型幾乎共享所有硬體與設定，包括搭載全電動雙馬達驅動系統，可輸出 670 匹最大馬力與 627 lb-ft 扭力，0-60 mph 加速僅需 3.3 秒，性能達到 Hellcat Redeye 等級。Dodge 並宣布 2026 年式 Charger Daytona 自工廠交車時即完全解鎖全馬力輸出，無需後續升級。

四門 Charger Daytona 採用與雙門相同的寬體設計與外觀語彙，包括 Fratzog 煞車燈樣式與專利 R-Wing 空力導流造型，展現現代化的經典肌肉車美學。車艙內部則配備 16 吋數位儀表、12.3 吋中控螢幕、可調式氣氛燈與 Uconnect 5 資訊娛樂系統。此外，四門車型具備優異的乘坐與載物空間，最大行李容積達 38.5 立方英尺，較前代 Charger 提升逾一倍。

所有 Charger Daytona 均標配四輪驅動與限滑差速器，並支援單踏板駕駛與三段動能回收。此外包含 Drift/Donut 模式、Launch Control、PowerShot 超增壓功能等駕馭模式皆為標準配備。消費者可選擇 Track Package 賽道套件，升級 Brembo 六活塞煞車系統與賽道專屬胎圈組，也可搭配多款選配套件，包括全景玻璃車頂、18 喇叭音響系統與碳纖維內裝套件等。

Dodge 強調即便轉向電動化，Charger Daytona 仍保有品牌肌肉車的操控感與聲浪體驗，並透過 Fratzonic 排氣聲模擬系統重現經典咆哮。此外，原廠確認未來將推出內燃機版本 SIXPACK 車型，提供高達 550 匹馬力的 Hurricane 雙渦輪動力，滿足不同性能偏好的用戶需求。全新 Charger 家族展現 Dodge 跨入電動化世代的多元佈局與品牌承諾。