76.5萬起！台灣保時捷「Manthey性能套件」開賣　911等4車型都有

▲保時捷Manthey性能套件登台開賣，共有911 GT3、911 GT3 Touring、718 GT4與718 GT4 RS等4款車型，套件售價自76.5萬起。（圖／翻攝自Porsche，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣保時捷今（24）日宣布Manthey性能套件上市，該套件可用於911 GT3、911 GT3 Touring、718 GT4與718 GT4 RS等4款車型，提供台灣車主操控升級選擇，售價自76.5萬起。

911 GT3 Manthey套件售價：1,724,872元

911 GT3 Touring Manthey套件售價：990,166元

718 Cayman GT4 Manthey套件售價：765,736元

718 Cayman GT4 RS Manthey套件售價：1,543,660元

首先在911 GT3與911 GT Touring方面，Manthey套件強化空氣力學與底盤調校，包括前擾流、底盤護板、後下擾流與獨特的倒勾式連桿設計的擾流尾翼，提升下壓力，並具有特製的Coilover懸載系統與專屬彈簧、避震設定，提升車輛操控性。另外還可選配Manthey賽車來令，強化制動效果。Manthey套件還附有專屬廠徽車門投影燈、可發光門檻飾板與拖車勾，增添賽道實用性也彰顯獨特之處。

▲911 GT3在紐柏林賽道單圈成績為6:55.737，該Manthey套件包括前擾流、底盤護板、後下擾流與獨特的倒勾式連桿設計的擾流尾翼等，要價1,724,872元。

而718 GT4與718 GT4 RS的Manthey性能套件，則包括碳纖維前擾流、導流翼片、加寬後尾翼與碳纖維襟翼、碳纖維底盤護板等，另外也包括4向可調式避震，並可選配碳纖維後擾流提升後軸下壓力。

▲718 GT4與718 GT4 RS的Manthey性能套件，則包括碳纖維前擾流、導流翼片、加寬後尾翼與碳纖維襟翼、碳纖維底盤護板等，另外也包括4向可調式避震。