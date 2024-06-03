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6月購車優惠／TOYOTA送65吋電視、福特雙雄下殺+速霸陸補助稅金拼了

▲6月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲迎接暑假檔期，不論4輪、2輪購車優惠都殺很大，不僅送家電、補助牌照稅，甚至買機車還能抽汽車 。（圖／翻攝自各車廠，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

迎接6月夏季到來，許多車廠不但推出免費健檢活動、指定原廠零件耗材優惠外，購車優惠也殺紅眼。福特Kuga、Focus最低只要79.9萬、74.9萬起；速霸陸提供Crosstrek、Outback等車型4年牌燃稅補助。而TOYOTA和泰更在6月祭出65吋JVC大螢幕、百萬分期零利率等促銷，想買車的手腳得趕快！

Ford
台灣福特六和6月針對Focus、Kuga、Mustang Mach-E、Ranger推出購車優惠，其中本月入主New Ford Kuga享專案價EcoBoost 180車型79.9萬起（含舊換新）、EcoBoost 250 AWD 車型101.9萬起（含舊換新），全車系再贈送丙式車體險，EcoBoost 250 AWD 車型再享5年原廠保固。

▲6月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲6月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲福特雙雄Focus、Kuga舊換新最低只74.9萬、79.9萬起。

Focus方面，福特六和也針對「Focus全車系下殺6萬元」，搭配舊換新Hatchback掀背車只要74.9萬起、Focus X Wagon最低79.9萬起、Focus Active Vignale 86.9萬起，而Focus Active Wagon最低只要85.9萬起等優惠。野馬電動休旅Mustang Mach-e則享專案價179.9萬起。

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲福特六和6月購車優惠一覽。

Citroen、Peugeot
Citroen、Peugeot總代理寶嘉聯合6月推出購車優惠，Peugeot品牌針對2008、3008、5008、408等提供高額0利率優惠，指定車型再享3年／3萬公里免費保養。

Citroen品牌則提供Berlingo、C4、E-C4、Aircross提供高額分期0利率，或5年5萬公里免費保養專案。

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲Citroen、Peugeot總代理寶嘉聯合也推出高額分期0利率、免費保養專案。

KIA
台灣森那美起亞即日起至7/31止，試乘任一乘用車款就有機會獲得Samsung微型智慧投影機（市價37,160元），訂購任一乘用車款還有機會獲得美國NBA雙人遊（價值300,000元）。

商用車方面則針對卡旺2500提供低頭款、萬元開回家優惠，並贈送隔熱紙、3年12萬公里原廠保固。

Mazda
台灣馬自達6月針對24年式車型提供優惠，10萬元低頭款就能入主CX-30、Mazda3提供80萬0利率、CX-5與CX-60 25S提供100萬0利率，多款暢銷車型也同步享有5年原廠保固。

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲6月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲馬自達10萬元低頭款就能入主CX-30、Mazda3提供80萬0利率、CX-5與CX-60 25S提供100萬0利率。

Nissan
裕隆即日起至6月底止針對國產全車系X-trail、Kicks、Sentra購車即贈Panasonic桌上型自動洗碗機（市價21,900元）、新車延長保固。另外至8/2止，預約來店試乘即可獲得精美限量著色組合。

▲6月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲6月入主Nissan國產全車系X-trail、Kicks、Sentra購車即贈Panasonic桌上型自動洗碗機。

TOYOTA
和泰6月針對Corolla Altis、Corolla Cross、Yaris Cross、Sienta、Vios、RAV4、Townace等指定車款送「JVC 65吋UltraHD 4K/HDR智慧連網液晶顯示器」、最高100萬0利率、3萬舊車收購圓夢金與5年14萬公里延長保固等好禮。

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲6月購買TOYOTA多款車系即贈JVC 65吋大螢幕，還有高額0利率分期優惠。

Lexus
和泰6月針對Lexus ES、IS、LC、LS、RC、NX200、RZ450e與RX350/350h、UX300h提供100萬40期0利率優惠

Subaru
速霸陸台灣意美汽車6月推出全車系優惠，本月入主Forester可享5年高額0利率、5萬公里0元保養、再享5年12萬公里原廠保固。Crosstrek則提供指定車型100萬48期0利率，或升級360°環景影像系統、電動尾門、環艙氣氛燈等，再送4年牌燃稅補助（每年補助5,500元）。

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲速霸陸6月除了提供高額0利率外，針對Outback、Crosstrek再加碼補助牌燃稅。

另外，Outback本月入主可享130萬48期0利率、5年12萬公里原廠保固外，加碼再送4年牌燃稅補助（每年補助6,000元）；電動休旅Solterra享150萬50期0利率、5年12萬公里原廠保固，再加碼送noodoe專屬智慧充電樁及1年無限里程充到飽（或4年無限里程充到飽）優惠。

▲6月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲即日起至8/31，速霸陸也推出涼夏健檢活動。

Skoda
Skoda即日起至7/31止推出夏季健檢活動，Skoda車主可享6大類28項免費安全檢查，指定零件、輪胎還有優惠。6大類28項檢查包括引擎、避震器、機油、煞車、變速功能、電瓶等。

夏季健檢期間 Skoda還提供指定保養、磨耗零件如：雨刷片、電瓶、剎車碟、剎車來令片、剎車油、機油濾芯、火星塞等9折優惠，風箱清潔劑、粉塵過濾芯、空氣濾網享85折優惠，並提供米其林輪胎買三送一並享有3年3萬公里之輪胎保固。

▲6月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲Skoda夏季健檢可享6大類28項免費安全檢查，指定零件、輪胎還有優惠。

Volkswagen
台灣福斯汽車即日起至7/31止推出夏季健檢活動，車主回廠即享4大免費服務，指定原廠耗材冷氣零件、煞車盤／來令片、抗敏防螨粉塵濾網及原廠電瓶75折起，同時風箱清洗1,688元起（含工資）以及米其林輪胎買3送1，再加送輪胎保固，而回廠購買指定原廠精品及配件再享優惠55折起。

購車優惠方面，6月也針對本月入主 The T-Roc 全車系享豔夏優享價116.8萬元起，280 TSI Life以上車型享零利率80萬元30期分期付款專案，R車型享零利率100萬元30期分期付款專案，Volkswagen車主享舊換新購車補助金3萬元，現金專案另有車體險補助金，指定車型及專案最高回饋達13萬元。

▲6月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣福斯也推出夏季健檢活動，另外6月入主 T-Roc 全車系享豔夏優享價116.8萬元起。

二輪品牌

Aeon
即日起至6/30止，入主宏佳騰AI-1車系指定車款，搭配政府補助最高可享52,800元折扣，最低不到5萬元就能騎回家；另外購買宏佳騰全車系任一車款，還有機會抽中TOYOTA Corolla Cross Hybrid油電豪華版汽車。

▲6月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲宏佳騰6月購買AI-1車系指定車款，搭配政府補助最高可享52,800元折扣，最低不到5萬元就能騎回家。

KYMCO
光陽6月針對大樂提供購車金6000元直扣、中油加油金3,000元、精品8折優惠券等優惠，並提供24期分期0利率，分期購車加贈神盾保障等優惠。另外只要在6／6前加入光陽官方LINE（@kymcotaiwan），就有機會抽到全新大樂1台。

▲光陽大樂狂掃多功能機車級距「攻下7成佔比」本月買車現省9000↑。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽大樂狂掃多功能機車級距「攻下7成佔比」本月買車現省9000↑。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽大樂狂掃多功能機車級距「攻下7成佔比」，本月買車現省9000元起。（圖／記者張慶輝攝）

Gogoro
即日起至6月底止，購買Gogoro指定熱銷車款（Super Sport、Delight、Premium、VIVA MIX、VIVA MIX XL、VIVA MIX SUPERFAST、CrossOver）等享最高1年免費騎、36期分期0利率，學生購買任一白牌車款現折3,000元。

▲6月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲Gogoro 6月入主指定車款享最高1年免費騎、36期分期0利率，學生購買任一白牌車款現折3,000元。

SYM
三陽6月推出夏日優惠方案，即日起入主Fiddle LT、CLBCU125即可享汰舊換新最高補助11,300元與24期分期0利率，並加碼抽出Maybelline夏日美妝限定60組。

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲6月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲6月入主SYM Fiddle LT、CLBCU125即可享汰舊換新最高補助11,300元與24期分期0利率。

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