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Bugatti「新超跑神獸」確定6／20亮相！搭V16油電動力、全新底盤

▲Bugatti新V16超跑預告6/20亮相 。（圖／翻攝自Bugatti）

▲Bugatti新款V16超跑預告6／20亮相，將成為繼Veyron、Chiron後的新一代超跑。（圖／翻攝自Bugatti，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在Bugatti宣告推出最終限量500台L’Ultimer後（報導請點此），這間法系超跑品牌也宣布Chiron後繼車將在6／20亮相，該車尚未公布車名，不過確定會採全新底盤平台、搭載V16油電動力，設計上則以Type 57 SC Atlantic為發想。

Bugatti將這款新超跑描述為「Pour l’éternité」，法文的意思為「永恆的圖騰」，新車具有「美觀、豪華與性能」，並有高度客製化內容，Bugatti也以過往經典車型Type 57 SC Atlantic、Type 41 Royale與Type 35為設計來源。

原廠也釋出預告短片，主要聚焦在新超跑的引擎蓋，並且有著Bugatti品牌經典的馬蹄形水箱護罩。從先前的間諜照中，也能看到新超跑融入Chiron的C型車身曲線，其他還配備主動式擾流尾翼、大型後下擴散器與出色空氣力學設計。

Bugatti也表示新超跑採用全新底盤，與Chiron有截然不同的基礎，據傳動力心臟則以8.3升V16自然進氣引擎及3具電動馬達構成，該引擎是Bugatti與Cosworth共同開發，光是V16引擎就達到1,014匹，而3馬達則有340匹輸出，預計綜效馬力來到1,800匹之譜，並搭配8速雙離合變速箱、4輪驅動設定，0-100km／h靜止加速破百壓在2秒內，極速可達445km／h。

▲Bugatti新超跑間諜照（圖／翻攝自IG／cardesignworld）

▲Bugatti新超跑動力採8.3升V16自然進氣引擎及3具電動馬達組成，綜效馬力有望達到1,800匹。（圖／翻攝自IG／cardesignworld，圖為間諜照）

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關鍵字：汽車超跑布加迪BugattiChironV16油電加速極速Hybrid馬達法系

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