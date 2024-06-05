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「台灣BMW電動車」1-5月銷量創新高！全台試駕體驗限時開跑

▲BMW第一季電動車創新高。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW汎德公布今年1-5月電動車銷量，共掛牌2,208輛，較去年同期成長84.3％。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW原廠公布2024年第1季電動車銷量，全球共交出78,682輛電動車，較去年成長40.6%。其中台灣市場1-5月更拿下豪華電動車銷售冠軍，共掛牌2,208輛電動車，較去年成長84.3%，總代理汎德也將在6／7-6／30展開BMW i全車系全台展間試駕活動。

▲BMW i5 Touring預售。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW i5 Touring將成為台灣首款豪華電動旅行車，將採雙車型、預售339萬起。

BMW汎德即將在6／6發表i5 Touring，新車也是台灣首款豪華電動旅行車。汎德持續以最快速度導入電動車，除了即將登場的i5 Touring外，目前台灣市場販售的BMW電動車包括iX1、iX2、i4、i5、i5 Touring、iX、i7等，並在今年1-5月創下2,208輛佳績，較去年同期成長84.3%，持續穩坐台灣豪華電動車銷售冠軍。

為了讓更多消費者感受BMW i電動車魅力，總代理汎德與全台經銷商聯手，將在6／7-6／30舉辦BMW i全車系展間試駕體驗，讓消費者能完整感受BMW新世代電動車的質感與獨到駕馭樂趣。

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關鍵字：汽車電動車BMW汎德試駕豪華旅行車i5 TouringiXiX1iX2第1季

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