陸車廠推第4代電動車換電系統「僅需144秒就完成」每天可服務480台

圖文／7Car 小七車觀點

Nio (蔚來汽車) 日前宣布正式在中國大陸啟用首批第四代換電站 (Power Swap Station 4.0)。

▲Nio (蔚來汽車) 正式在中國大陸啟用首批第四代換電站 (Power Swap Station 4.0)。

第四代換電站標準配備了 6 組超廣角 LiDAR 光達系統，以及 4 組 Orin X 晶片，使得總運算力達到 1,016 TOPS 之譜，如此一來，車主僅需在車內的多媒體資訊幕內按下按鈕，甚至在車外也能啟用自動換電功能。蔚來汽車表示，第四代換電站相較於上一世代提升了 22% 的換電速度，約需 144 秒便可完成電池更換，而第四代換電站的電池模組容量達到 23 組，因此每天可進行最高 480 次的換電服務。

▲第四代換電站標準配備了 6 組超廣角 LiDAR 光達系統，以及 4 組 Orin X 晶片，使得總運算力達到 1,016 TOPS 之譜。

蔚來汽車已在中國大陸安徽省六安市、廣州市荔灣區及 G40 滬陝高速公路上的羅集服務區啟用第四代換電站，除了規格上的調整，也擴大支援包括蔚來旗下樂道 (Onvo) 品牌，與非 Nio 品牌的換電戰略合作夥伴品牌車款使用。此回蔚來汽車也同步發表 640kW 液冷充電器，最大電流為 765A，電壓為 1,000V，重量為 2.4 公斤。

▲第四代換電站相較於上一世代提升了 22% 的換電速度，約需 144 秒便可完成電池更換，而第四代換電站的電池模組容量達到 23 組，因此每天可進行最高 480 次的換電服務。

目前蔚來汽車在中國大陸境內共有 2,432 座換電站及 22,633 支充電樁，其中有 804 座換電站及 1,650 支超級充電樁位在高速公路沿線，使支成為中國大陸擁有最多換電站及充電網絡的汽車業者。