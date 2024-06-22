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馬力上升40匹！愛快羅密歐公布「跨界電動休旅Junior」詳細規格

圖文／7Car 小七車觀點

義大利車廠 Alfa Romeo 旗下全新純電休旅 Junior 雖然一推出後就面臨到政治問題，但仍不失原廠進軍電動車市場的決心。日前 Alfa Romeo 原廠宣布頂級的 ELETTRICA Veloce 車型最大馬力可達到 280 匹的水準，比預期的 240 匹還要優異。

▲Alfa Romeo 宣布 Junior Veloce EV 最大輸出可達 280 匹。

Alfa Romeo 日前完成 Junior 動態開發計劃後公開了 Junior Veloce EV 的修訂規格。官方表示其經過測試後證明所搭載的電動馬達輸出功率為 280 CV (PS)，與 Giulia、Stelvio 和 Tonale Veloce 車型的性能相當，同時還透露電動馬達的扭力數據，達到了優異的 345Nm 水準。

而 Junior Veloce 除了擁有最強大的動力輸出之外，還擁有比其它車型降低 25mm 的懸吊系統，並結合前後防傾桿、前 Torsen 差速器、和抓地力更優異的 20 吋胎圈。原廠還特別強調轉向系統原是同級距當中最直覺，煞車部分則採用加大 380mm 前碟盤搭配四活塞卡鉗。

Alfa Romeo Junior 採用 Stellantis 集團所開發之 e-CMP2 模組化架構基礎開發打造，並與同集團品牌如 Opel Mokka、Fiat 600、Peugeot 2008、Jeep (Avenger) 共享此平台，車身尺碼分別為長 4,170 mm x寬 1,780 mm x 高 1,500 mm，該車也體現了Alfa Romeo Centro Stile 原創結合現代意大利藝術設計的獨特性。

電池和充電部份，全車系搭載電池最高容量為 54kWh（可用容量為 50.8kWh），最高充電功率達 100 kW，在 Elettrica 車型上使用充電功率 100 kW 的 DC 直流快速充電，僅需 30 分鐘內即可完成 10-80% 的充電。

Alfa Romeo 預計將於 2030 年將轉型為純電品牌，Junior 則是品牌先鋒之作，原廠設定該車產品定位介於中型休旅 Tonale 之下。

臺灣市場方面，目前 Alfa Romeo 自愛快國際結束代理後，暫時無新任總代理，不過現今還是有不少家貿易商 (如 PIT Select 挪威特國際) 為 Alfa Romeo 品牌愛好者引進多款車型。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點AlfaRomeo愛快羅密歐Junior電動車汽車新車休旅車SUV跨界

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