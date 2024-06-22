小米「全新第2款電動車」曝光！外形神似法拉利　休旅空間比SU7更實用

▲小米第2款電動測試車現身，外型看似致敬法拉利Purosangue。（圖／翻攝自《汽車之家》）

記者徐煜展／綜合報導

既然小米首款SU7電動車對手鎖定保時捷Taycan，那第2款電動車進軍熱門的休旅級距肯定是意料之內，近來小米第2款全新電動車已經悄悄現身測試，採用比SU7更具優勢的休旅空間，且尾部流線還相當神似法拉利Purosangue，立即引起不少大陸網友熱烈討論！

▲全新曝光的第2款電動休旅車，美背線條引起不少網友熱議。

小米SU7今年才剛上市，原廠打鐵趁熱已經悄悄籌備第2款電動車，從重度偽裝的測試車細節觀察，車頭燈設計與SU7接近，仍給人相當前衛的未來科技感，與SU7的轎跑風格不同，全新曝光的測試車採用跑旅設計，且尾部線條第一眼就讓人聯想起法拉利Purosangue。

整體車身修長、長軸距的設定，揉合市場熱門休旅車元素，新車預計比SU7擁有更寬敞、優渥的乘坐空間與視野，鋁圈內部能看到與SU7相同的黃色剎車卡鉗，未來市場競爭對手相信是衝著特斯拉Model Y而來。

▲小米第2款電動車最快有望明年問世。

動力配置應會與SU7相近，參考SU7配置，有單馬達後驅、雙馬達四驅，提供標準版、Pro、Max等車型。後驅單馬達具295匹／30.1公斤米扭力，靜止加速破百5.28秒；雙馬達車型則具有664匹馬力，並依車型提供73.6kWh、94.3kWh、101kWh三元鋰電池。

▲此為法拉利Purosangue。