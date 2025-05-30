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裕隆預告重點新車！納智捷推全新4驅車款、新一代Nissan Kicks再等等

▲鴻海百萬有找跨界電動車「Model B現場開箱」！國內外客戶即將啟動。（圖／記者張慶輝攝）

▲裕隆汽車於本周股東常會，透露未來重點新車。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

繼5月的法說會後，隨即裕隆也舉行股東常會，回顧2024年營收，以及展望2025年發展，而在新車規劃上，納智捷Luxgen將於第3季左右推出全新4驅車款，而Nissan部分把e-Power列為重要方向，未來新一代Kicks e-Power待國外發表後，台灣應會持續導入。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲納智捷去年銷售神助攻，n7自然功不可沒。

去年2024年台灣汽車銷售來到45.7萬輛，國產車佔了23.7萬輛，對比2023年下滑6%，裕隆年度生產2.36萬下滑1%，合併營收達857.76億元，稅後淨利69.28億元，而納智捷靠著n7等電動車開出紅盤，貢獻59.29億元營收。

▲鴻海百萬有找跨界電動車「Model B現場開箱」！國內外客戶即將啟動。（圖／記者張慶輝攝）

▲第3季新車預告應就是準備上場的n5，將提供雙馬達4驅。

展望2025年，納智捷將於第3季推出4驅車型，以目前動向來看，該車應就是期待已久的全新n5國產電動車，比起單馬達後驅的n7來說，n5有可能提供雙馬達4驅車款。

▲新一代Nissan Kicks預計明年於日本推出e-Power油電。（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣新一代Kicks仍需等待國外發表e-Power。

至於Nissan品牌，由於海外原廠策略調整，今年Nissan可能不會引進新車，靠持續推動特仕車來符合市場需求，未來台灣Nissan將聚焦趨勢的新能源市場，X-Trail e-Power與Kicks e-Power都是未來發展重心。

至於海外新一代Nissan Kicks，目前僅有北美單1的2.0升自然進氣，未來台灣想要看到新一代Nissan Kicks登台，還須等待國外其他地區發表e-Power版本。

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