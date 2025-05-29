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BMW「最暢銷M性能車」更新！馬力突破600匹、入門版續航再升級

▲BMW夏季車型更新。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW發布夏季車型更新，其中「最暢銷M-Car」BMW i4 M50電動車將由M60車型取代，馬力提升56匹，來到601匹。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW原廠發布2025年式夏季更新，其中「最暢銷M-Car」i4 M50車型被i4 M60取代，不僅馬力更大、靜止加速表現也更快，同時入門i4 eDrive35、eDrive40車型也提升續航里程；BMW也針對1系列／2系列Gran Coupe標配雙前座加熱功能，X5／X6 Competition則新增Ultimate Package套件。

首先在i4電動車方面，此次更新由i4 M60取代M50車型，馬力則提升56匹，從原本544匹來到601匹，0-100km／h縮短0.2秒來到3.7秒，整體輸出更強悍。至於i4 eDrive35、eDrive40則在碳化矽逆變器元件下，使能耗降低4.5%，WLTP續航力提升35公里，使i4入門eDrive35車型具有428公里續航力、eDrive40車型則提升到510公里。

▲BMW夏季車型更新。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW夏季車型更新。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW也針對X5／X6 Competition提供Ultimate Package套件，該套件包括碳纖維引擎蓋、後視鏡蓋、全景天窗、通風按摩座椅、Bower&Wilkins音響等。

BMW的夏季升級還針對1系列／2系列Gran Coupe標配雙前座加熱功能，另外7系列、i7也配備雙層安全玻璃、副駕遮陽選配，而X5／X6 Competition也首度新增Ultimate Package套件，該套件內容包括：碳纖維引擎蓋／後視鏡蓋、全景天窗、通風按摩座椅、Bower&Wilkins音響，並將極速限制從250km／h提升至290km／h。

另外，BMW也針對2系列Active Tourer、X1、X1新增車色，其中2系列Active Tourer新增金屬紅、夜暮藍，而X2則新增金屬沙丘灰，X1則增添這三款車色。

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