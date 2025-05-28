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Land Rover發表「2026年式Defender越野休旅」！外觀＆越野科技進化

圖文／7Car 小七車觀點

Land Rover 宣布為 2026 年式 Defender 車系導入多項升級，包括外觀細節、車室科技及越野功能等，涵蓋 Defender 90、110 與 130 車型，亦包含旗艦級 Defender OCTA 性能版本。透過此次更新，Defender 延續其標誌性風格，進一步提升使用便利性與個性化程度，展現品牌對冒險精神的持續承諾。

外觀精進、越野科技再進化　Land Rover 發表 2026 年式 Defender

新年式 Defender 導入全新前後燈具設計，包括點亮時具識別性的頭燈組與煙燻尾燈，展現清新而堅毅的風格。車頭水箱罩中央飾條與車標皆採用亮黑處理，提升整體視覺質感。此外，新增的 22 吋七幅式鑽切灰色鋁圈與 Borasco Grey、Woolstone Green 等新車色，為車主帶來更多個性化選擇。

外觀精進、越野科技再進化　Land Rover 發表 2026 年式 Defender

外觀精進、越野科技再進化　Land Rover 發表 2026 年式 Defender

外觀精進、越野科技再進化　Land Rover 發表 2026 年式 Defender

車內最大變革在於導入 13.1 吋中央觸控螢幕，操作更為直覺迅速，搭配重新設計的中控台與可滑動儲物格，提升空間運用與便利性。特定車型更可選配中央「跳躍座椅」，提供三人並排座椅布局。此外，首次導入的「自適應越野定速巡航系統」讓駕駛可在崎嶇地形下維持舒適節奏，自動調整車速以因應地勢變化，減少駕駛負擔。

外觀精進、越野科技再進化　Land Rover 發表 2026 年式 Defender

Defender OCTA 持續扮演極致性能象徵，其 4.4 升雙渦輪 V8 引擎可輸出 635 匹馬力，結合 6D 動態懸吊與專屬 OCTA 模式，強化其道路與越野表現。此次更新加入 Sargasso Blue 新車色與 Textured Graphite 觸感飾件，並預告將於 2025 年底推出全新 Patagonia White Matte 包覆式外觀。此外，OCTA 可選配鍛造輪圈、斬切碳纖維飾件與多種內裝配色，強化高端客製化體驗。

外觀精進、越野科技再進化　Land Rover 發表 2026 年式 Defender

Defender 系列持續提供 Explorer、Adventure 與 Urban 三大原廠套件包，新增加的黑色版本車頂架、橫桿與前下護板提供更協調的視覺整合。Defender 130 則新增內建空氣壓縮機，方便野外調整胎壓。OCTA 更提供可整合的 4,500 公斤專用絞盤與碳纖維保護蓋，強化救援與脫困能力，展現其全面無懼的冒險實力。

外觀精進、越野科技再進化　Land Rover 發表 2026 年式 Defender

隨著 2026 年式 Defender 全面升級，Land Rover 再度鞏固其在豪華越野市場的地位。無論是強化的設計語彙、更直覺的操作介面，還是對極限性能與戶外機能的深度優化，都讓這款經典 4x4 持續展現與時俱進的實力。面對未來多元用車需求，Defender 依然是結合傳奇血統與現代科技的最佳詮釋。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：LandRoverDefender越野車休旅車汽車新車2026新年式

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