Land Rover發表「2026年式Defender越野休旅」！外觀＆越野科技進化

圖文／7Car 小七車觀點

Land Rover 宣布為 2026 年式 Defender 車系導入多項升級，包括外觀細節、車室科技及越野功能等，涵蓋 Defender 90、110 與 130 車型，亦包含旗艦級 Defender OCTA 性能版本。透過此次更新，Defender 延續其標誌性風格，進一步提升使用便利性與個性化程度，展現品牌對冒險精神的持續承諾。

新年式 Defender 導入全新前後燈具設計，包括點亮時具識別性的頭燈組與煙燻尾燈，展現清新而堅毅的風格。車頭水箱罩中央飾條與車標皆採用亮黑處理，提升整體視覺質感。此外，新增的 22 吋七幅式鑽切灰色鋁圈與 Borasco Grey、Woolstone Green 等新車色，為車主帶來更多個性化選擇。

車內最大變革在於導入 13.1 吋中央觸控螢幕，操作更為直覺迅速，搭配重新設計的中控台與可滑動儲物格，提升空間運用與便利性。特定車型更可選配中央「跳躍座椅」，提供三人並排座椅布局。此外，首次導入的「自適應越野定速巡航系統」讓駕駛可在崎嶇地形下維持舒適節奏，自動調整車速以因應地勢變化，減少駕駛負擔。

Defender OCTA 持續扮演極致性能象徵，其 4.4 升雙渦輪 V8 引擎可輸出 635 匹馬力，結合 6D 動態懸吊與專屬 OCTA 模式，強化其道路與越野表現。此次更新加入 Sargasso Blue 新車色與 Textured Graphite 觸感飾件，並預告將於 2025 年底推出全新 Patagonia White Matte 包覆式外觀。此外，OCTA 可選配鍛造輪圈、斬切碳纖維飾件與多種內裝配色，強化高端客製化體驗。

Defender 系列持續提供 Explorer、Adventure 與 Urban 三大原廠套件包，新增加的黑色版本車頂架、橫桿與前下護板提供更協調的視覺整合。Defender 130 則新增內建空氣壓縮機，方便野外調整胎壓。OCTA 更提供可整合的 4,500 公斤專用絞盤與碳纖維保護蓋，強化救援與脫困能力，展現其全面無懼的冒險實力。

隨著 2026 年式 Defender 全面升級，Land Rover 再度鞏固其在豪華越野市場的地位。無論是強化的設計語彙、更直覺的操作介面，還是對極限性能與戶外機能的深度優化，都讓這款經典 4x4 持續展現與時俱進的實力。面對未來多元用車需求，Defender 依然是結合傳奇血統與現代科技的最佳詮釋。