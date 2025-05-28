TOYOTA「性能掀背車GR Corolla太熱賣」！日本產能滿載考慮英國生產

圖文／7Car 小七車觀點

根據外媒報導，Toyota 正在考慮於英國生產 GR Corolla 性能掀背車，以滿足美國市場的龐大需求。據傳 Toyota 預計將斥資 4,100 萬英鎊在其英國 Burnaston 工廠成立一條全新生產線。

▲Toyota 正在考慮於英國生產 GR Corolla 性能掀背車，以滿足美國市場的龐大需求。

Toyota 英國 Burnaston 工廠目前負責英國和歐洲市場的 Corolla Hatchback 五門掀背及 Tourer 旅行車。全新生產線預計每年能夠生產約 10,000 輛 GR Corolla，主要用於出口至美國市場。

Toyota 位於日本的元町工廠 (即所謂的 GR 工廠，負責生產 GR Corolla、GR Yaris 和 GR86) 目前產能已滿載，原廠在去年總計生產了 25,000 輛新車，其中約三分之一是 Corolla。據了解，Burnaston 工廠已經擁有充足的 Corolla 車身和輔助設備，因此這座工廠成為增加 GR 車型產量是最「自然的選擇」。

在英國工廠提高 GR Corolla 產量的計劃並未受到美國總統川普的關稅影響，這也對 Toyota 來說無疑是利多的辦法。主要原因是美國目前對包括日本在內的所有進口車徵收 25% 的關稅。不過，英國最近同意達成一項協議，其出口費用削減至 10%，並在 10 萬輛汽車的國家配額範圍內。雖然最終細節尚未確定，但如果 Toyota 選擇在英國製造 GR Corolla，所產生的關稅成本將低於在日本製造的成本。

此外，在英國工廠增加 GR Corolla 的產量也增加該車型在歐洲上市的可能性，因為這款膾炙人口性能掀背車僅在美國和日本等少數市場上銷售。Toyota 目前在歐洲僅有販售 GR Yaris 和GR Supra 兩款車型，由於歐盟的 GSR2 安全法規，GR86 已在歐洲市場 (包括英國) 停產，而 Supra 也即將退出。