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馬自達「首款電動休旅」歐洲悄悄停產　續航力太低僅留增程版

▲Mazda MX-30。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda MX-30電動車悄悄於歐洲市場停產，目前已在官網下架，僅提供油電增程版的MX-30 R-EV。（圖／翻攝自Mazda，以下同）

記者林鼎智／台北報導

繼退出美國市場後，馬自達（Mazda）首款電動車MX-30也在歐洲（包括英國）停產，目前這款電動車已在歐洲官網悄悄下架，不過油電增程版的MX-30 R-EV則會持續供應，提供給喜愛轉子引擎及電動體驗的買家。

MX-30為馬自達首款電動車，搭載35.5kWh電池組，由於WLTC續航力僅256公里，在今年3月底相繼停產；相較之下，MX-30 R-EV油電增程版則以830c.c.小型自然進氣單轉子引擎、170匹電動馬達與17.8kWh電池組成，在轉子引擎當發電機、由電動馬達驅動的佈局下，具有644公里最大續航力、純電電動續航85公里的表現。

▲Mazda MX-30。（圖／翻攝自Mazda）

▲MX-30可視為馬自達首款量產的電動車，不過由於續航力僅256公里，在導入長安馬自達生產的6e、CX-6e後也宣告退場。

事實上，MX-30雖然是馬自達首款量產電動車，不過在MX-30之前，馬自達也曾在日本推出Mazda2 EV小型電動掀背，不過該車限量生產100輛，並且限定給特定租賃客戶，如地方政府、企業用戶等使用。

而MX-30電動車退場，除了續航力太少外、也與長安馬自達推出的EZ-6電動房車（歐洲車名為6e）、EZ-60休旅（歐洲車名為CX-6e）有關，在具有更出色的續航能力與配備下，這2款大陸生產、製造車款將成為馬自達歐洲市場的主力電動車產品。

▲Mazda EZ-60上海車展發表！今年也將進軍歐洲市場。（圖／翻攝自Mazda）

▲馬自達將在今年於歐洲導入CX-6e電動休旅。

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關鍵字：汽車電動車休旅Mazda馬自達MX-30增程MX-30 R-EV歐洲續航6eCX-6e

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