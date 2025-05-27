Hyundai宣佈啟動「第3期ZER01NE創投基金」！挹注AI＆機器人技術

圖文／7Car 小七車觀點

現代汽車集團於 2025 年 5 月 26 日正式宣布啟動「ZER01NE Fund III」，這是一項規模達 1,250 億韓元的策略性創投基金，旨在透過投資早期新創企業，加速未來技術創新。相較於前一期基金，基金規模提升了約 1.5 倍，獲得包括Hyundai Motor Company、Kia Corporation、Hyundai MOBIS 等十家集團關係企業的聯合支持。

該基金聚焦於與現代汽車集團未來發展戰略相符的領域，包括人工智慧、機器人技術、資安防護、氫能與能源技術等。集團期望透過深化與全球新創企業的合作關係，進一步推進其在未來移動出行與永續發展方面的布局。

回顧過去，現代汽車集團自首期「ZER01NE Fund」起已累計投資超過 105 家新創企業，並促成超過 200 件集團內部合作案例。其中包括如 Clobot、MakinaRocks、POEN 等公司，分別在機器人管理、產業AI與電動車電池再製領域展現亮眼成果；第二期基金則支持了如 60Hertz、LD Carbon 與 Terracle 等專注於能源管理與永續材料的新創。

現代汽車集團表示，透過 ZER01NE Ventures 的投資平台，不僅支持具有潛力的新創企業加速發展，也藉此強化集團對未來技術的掌握與導入能力。即使部分企業在初期未必與集團業務直接相關，仍具備長遠價值與合作潛力，有助於集團拓展更具彈性的創新生態系。