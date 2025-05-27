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Aston Martin「首款中置引擎超跑」首次動態展演！摩納哥賽道跑起來

圖文／7Car 小七車觀點

英國超跑品牌 Aston Martin 旗下全新中置引擎超級跑車 Valhalla，於 2025 年摩納哥一級方程式大獎賽週末正式進行全球首次公開動態展示。這次亮相由品牌 F1 賽車隊車手、兩屆 F1 世界冠軍 Fernando Alonso 親自駕駛，並在摩納哥著名街道賽道上盡情發揮性能，標誌著 Valhalla 從開發進入實戰的里程碑時刻。

Aston Martin Valhalla 於摩納哥首次展現頂尖動態實力

Valhalla 的誕生結合了 Aston Martin Performance Technologies (AMPT) 與 F1 車隊技術團隊的深度合作，於動態性能、空氣力學與車身材料領域注入頂級科技。此次公開動態亮相為 Valhalla 首次非靜態展示，除了展現其 1,079 匹綜效馬力的插電式混合動力系統外，也顯示其強大的操控表現與空力設計，外觀則以靈感源自 F1 賽車 AMR25 的 Podium Green 與 Lime Green 塗裝吸睛亮相。

Aston Martin Valhalla 於摩納哥首次展現頂尖動態實力

Aston Martin Valhalla 於摩納哥首次展現頂尖動態實力

Aston Martin Valhalla 於摩納哥首次展現頂尖動態實力

Fernando Alonso 表示：「過去 18 個月我一直參與 Valhalla 的開發，這次能在摩納哥賽道上向全球展示其性能，是對我和品牌的重大時刻。Valhalla 將 Aston Martin 的豪華工藝與 F1 技術融合，不僅動力強勁，也在駕駛樂趣與情感層面全面達標，是一款能在公路與賽道皆游刃有餘的真正超跑。」

Aston Martin Valhalla 於摩納哥首次展現頂尖動態實力

Aston Martin Valhalla 於摩納哥首次展現頂尖動態實力

Valhalla 為 Aston Martin 首款量產中置引擎車型，同時也是品牌首部插電式混合動力超跑，具備純電行駛能力。其動力核心為專屬 4.0 升雙渦輪增壓平面曲軸 V8 引擎，搭配三具電動馬達，並配備全新 8 速雙離合器變速系統與電子後差速器。新車還導入前軸雙電機架構，實現四輪驅動與扭力分配控制。Valhalla 全球限量 999 輛，預計於 2025 年下半年開始交付。

Aston Martin Valhalla 於摩納哥首次展現頂尖動態實力

Aston Martin Valhalla 於摩納哥首次展現頂尖動態實力

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：AstonMartinValhalla油電超跑中置引擎英靈神殿跑車汽車新車

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