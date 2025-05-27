Aston Martin「首款中置引擎超跑」首次動態展演！摩納哥賽道跑起來

圖文／7Car 小七車觀點

英國超跑品牌 Aston Martin 旗下全新中置引擎超級跑車 Valhalla，於 2025 年摩納哥一級方程式大獎賽週末正式進行全球首次公開動態展示。這次亮相由品牌 F1 賽車隊車手、兩屆 F1 世界冠軍 Fernando Alonso 親自駕駛，並在摩納哥著名街道賽道上盡情發揮性能，標誌著 Valhalla 從開發進入實戰的里程碑時刻。

Valhalla 的誕生結合了 Aston Martin Performance Technologies (AMPT) 與 F1 車隊技術團隊的深度合作，於動態性能、空氣力學與車身材料領域注入頂級科技。此次公開動態亮相為 Valhalla 首次非靜態展示，除了展現其 1,079 匹綜效馬力的插電式混合動力系統外，也顯示其強大的操控表現與空力設計，外觀則以靈感源自 F1 賽車 AMR25 的 Podium Green 與 Lime Green 塗裝吸睛亮相。

Fernando Alonso 表示：「過去 18 個月我一直參與 Valhalla 的開發，這次能在摩納哥賽道上向全球展示其性能，是對我和品牌的重大時刻。Valhalla 將 Aston Martin 的豪華工藝與 F1 技術融合，不僅動力強勁，也在駕駛樂趣與情感層面全面達標，是一款能在公路與賽道皆游刃有餘的真正超跑。」

Valhalla 為 Aston Martin 首款量產中置引擎車型，同時也是品牌首部插電式混合動力超跑，具備純電行駛能力。其動力核心為專屬 4.0 升雙渦輪增壓平面曲軸 V8 引擎，搭配三具電動馬達，並配備全新 8 速雙離合器變速系統與電子後差速器。新車還導入前軸雙電機架構，實現四輪驅動與扭力分配控制。Valhalla 全球限量 999 輛，預計於 2025 年下半年開始交付。