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福斯「新7人座休旅」EuroNCAP成績出爐　台灣市場有望導入？

▲影片來源：EuroNCAP

記者林鼎智／綜合報導

在Tiguan Allspace退場後，福斯於歐洲推出的新一代7人座休旅Tayron，近日也在EuroNCAP中獲得5星評等，並且在成人防護、兒童防護、道路弱勢者及安全輔助系統等4大項目皆獲得80％以上分數。

▲福斯Tayron。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Tayron獲得EuroNCAP撞測評等5顆星，這款新7人座休旅甫於海外上市不久，具有比Tiguan更大的空間表現。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

受測車型為Tayron 2.0升TDI柴油車型，撞測結果可適用1.5升eTSI、2.0升TSI等車型。Tayron入門就標配了豐富的駕駛輔助系統、7氣囊（具前座中央氣囊），在成人防護、兒童防護、道路弱勢者及安全輔助系統分別拿到87%、85%、83%、80%的成績，在各項表現上可說是相當出色且均衡。

▲福斯Tayron。（圖／翻攝自EuroNCAP）

▲Tayron在成人防護、兒童防護、道路弱勢者及安全輔助系統分別拿到87%、85%、83%、80%，各項可說是相當出色且均衡。（圖／翻攝自EuroNCAP）

新Tayron可說是放大版Tiguan，車長4,770mm車長、軸距2,791mm，座艙佈局也與新一代Tiguan相同，具有10.25吋數位儀表、15吋中控螢幕，同時海外也有多元動力選擇，考量到台灣新一代Tiguan即將在6月初上市，後續是否有望導入7人座的Tayron相當值得期待。

▲福斯Tayron。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Tayron。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲台灣即將於6月發表新一代Tiguan，後續是否有望導入Tayron值得期待。（圖／翻攝自Volkswagen）

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