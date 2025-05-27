29.8萬起不變！台灣本田新Rebel 500／S重機開賣　舒適性再升級

▲台灣本田新年式Rebel 500／S開賣，售價維持不變自29.8萬起，預計6月就會陸續到港交車。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣本田二輪部門近日發表2025年式Rebel500、Rebel 500S，分別提供消光灰、消光黑2款車色，正式售價分別為298,000元、308,000元，與改款前維持不變，預計6月就會到港交車。

▲新年式Rebel 500／S換上新的椅墊材質、調整把手位置、優化後避震減震橡膠，提升騎乘舒適性。



Honda Rebel以簡潔、現代的線條勾勒出Bobber風格，其Lifestyle的風格、輕鬆騎乘感受獲得不少騎士青睞。新年式Rebel 500／S也換上新的椅墊材質、調整把手位置，並針對後避震重新設計減震橡膠，提升騎乘舒適性，另外也配備具有檔位顯示功能的液晶儀表，即便在強光下也能清楚獲得行車資訊。

▲Rebel 500／S皆採水冷並列雙缸引擎，Rebel 500 S具有頭燈罩、復古前叉、古銅色輪框等。



Rebel 500S更具有頭燈罩、復古前叉外罩與防塵套、以及特殊黑色菱格紋風坐墊、古銅色輪框，展現強烈風格。動力方面，Rebel 500／S皆搭載471c.c.水冷並列雙缸引擎，具有35匹／4.2公斤米扭力，平均油耗為29.2km／L。