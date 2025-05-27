ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

29.8萬起不變！台灣本田新Rebel 500／S重機開賣　舒適性再升級

▲台灣本田新年式Rebel 500／S開賣。（圖／翻攝自Honda）

▲台灣本田新年式Rebel 500／S開賣，售價維持不變自29.8萬起，預計6月就會陸續到港交車。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣本田二輪部門近日發表2025年式Rebel500、Rebel 500S，分別提供消光灰、消光黑2款車色，正式售價分別為298,000元、308,000元，與改款前維持不變，預計6月就會到港交車。

▲台灣本田新年式Rebel 500／S開賣。（圖／翻攝自Honda）

▲新年式Rebel 500／S換上新的椅墊材質、調整把手位置、優化後避震減震橡膠，提升騎乘舒適性。

Honda Rebel以簡潔、現代的線條勾勒出Bobber風格，其Lifestyle的風格、輕鬆騎乘感受獲得不少騎士青睞。新年式Rebel 500／S也換上新的椅墊材質、調整把手位置，並針對後避震重新設計減震橡膠，提升騎乘舒適性，另外也配備具有檔位顯示功能的液晶儀表，即便在強光下也能清楚獲得行車資訊。

▲台灣本田新年式Rebel 500／S開賣。（圖／翻攝自Honda）

▲台灣本田新年式Rebel 500／S開賣。（圖／翻攝自Honda）

▲台灣本田新年式Rebel 500／S開賣。（圖／翻攝自Honda）

▲台灣本田新年式Rebel 500／S開賣。（圖／翻攝自Honda）

▲Rebel 500／S皆採水冷並列雙缸引擎，Rebel 500 S具有頭燈罩、復古前叉、古銅色輪框等。

Rebel 500S更具有頭燈罩、復古前叉外罩與防塵套、以及特殊黑色菱格紋風坐墊、古銅色輪框，展現強烈風格。動力方面，Rebel 500／S皆搭載471c.c.水冷並列雙缸引擎，具有35匹／4.2公斤米扭力，平均油耗為29.2km／L。

►4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

►164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車機車二輪Honda本田Rebel500復古美式Bobber舒適雙缸並列水冷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【誰說我不能辣】小學弟弟誤穿姊姊的短版辣妹衣XD

推薦閱讀

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

Gogoro慶10周年「抽星宇商務艙1年飛到飽」！全新推薦獎勵計畫開跑

Gogoro慶10周年「抽星宇商務艙1年飛到飽」！全新推薦獎勵計畫開跑

89萬起！台灣「現代國產休旅」3車型都是百萬內　5月對決TOYOTA神車

89萬起！台灣「現代國產休旅」3車型都是百萬內　5月對決TOYOTA神車

鴻海國產「百萬內全新電動車」今年9月接單！納智捷n5有望年底拚交車

鴻海國產「百萬內全新電動車」今年9月接單！納智捷n5有望年底拚交車

台灣福斯「新一代旅行車」車型售價流出！雙車型破200萬　5月底上市

台灣福斯「新一代旅行車」車型售價流出！雙車型破200萬　5月底上市

29.8萬起不變！台灣本田新Rebel 500／S重機開賣　舒適性再升級

29.8萬起不變！台灣本田新Rebel 500／S重機開賣　舒適性再升級

最新文章

台灣本田新年式Rebel 500／S開賣2025-05-27

德卡車大廠MAN強化引擎＆油電技術2025-05-26

台灣KIA高層人事異動！總裁李昌益卸任、5/31生效2025-05-26

哈雷「台灣首座最新概念店」開幕2025-05-26

Honda美規ZR-V新年式登場2025-05-26

Yamaha、三菱重工無人機試飛成功2025-05-26

Volvo將導入Google Gemini AI2025-05-26

你好賓士智慧座艙將再次進化2025-05-25

Hyundai自動充電機器人進駐仁川機場2025-05-25

KTM重機沒退出台灣還有新車來了2025-05-25

熱門文章

Yamaha 125c.c.白牌三輪重機改款2025-05-24

德卡車大廠MAN強化引擎＆油電技術2025-05-26

台灣KIA高層人事異動！總裁李昌益卸任、5/31生效2025-05-26

Yamaha、三菱重工無人機試飛成功2025-05-26

Honda美規ZR-V新年式登場2025-05-26

台灣Volvo召修5款PHEV油電車2025-05-23

他開油電車臨停打N檔遭父親糾正2025-05-19

哈雷「台灣首座最新概念店」開幕2025-05-26

TOYOTA「大改款RAV4」全新第6代油電更省油2025-05-21

飛雅特推輕型商用電動三輪車2025-05-24

相關新聞

德國卡車大廠MAN「將強化引擎＆油電技術」！不把未來全押電動車

德國卡車大廠MAN「將強化引擎＆油電技術」！不把未來全押電動車

台灣KIA高層人事異動！總裁李昌益卸任、5／31生效

台灣KIA高層人事異動！總裁李昌益卸任、5／31生效

哈雷「台灣首座最新概念店」開幕　3輛改裝展車超吸睛！

哈雷「台灣首座最新概念店」開幕　3輛改裝展車超吸睛！

Honda美規ZR-V新年式登場！汽油動力升級大螢幕、台灣今年將導入

Honda美規ZR-V新年式登場！汽油動力升級大螢幕、台灣今年將導入

「Yamaha、三菱重工」無人機試飛成功　搭油電動力、可載重200公斤

「Yamaha、三菱重工」無人機試飛成功　搭油電動力、可載重200公斤

讀者迴響

熱門文章

Yamaha「125c.c.白牌三輪重機」改款！嶄新外型、儀表升級

Yamaha「125c.c.白牌三輪重機」改款！嶄新外型、儀表升級

德國卡車大廠MAN「將強化引擎＆油電技術」！不把未來全押電動車

德國卡車大廠MAN「將強化引擎＆油電技術」！不把未來全押電動車

台灣KIA高層人事異動！總裁李昌益卸任、5／31生效

台灣KIA高層人事異動！總裁李昌益卸任、5／31生效

「Yamaha、三菱重工」無人機試飛成功　搭油電動力、可載重200公斤

「Yamaha、三菱重工」無人機試飛成功　搭油電動力、可載重200公斤

Honda美規ZR-V新年式登場！汽油動力升級大螢幕、台灣今年將導入

Honda美規ZR-V新年式登場！汽油動力升級大螢幕、台灣今年將導入

台灣Volvo召修「5款PHEV油電車」！1製程瑕疵、滿電停車恐起火

台灣Volvo召修「5款PHEV油電車」！1製程瑕疵、滿電停車恐起火

他開油電車臨停「打N檔遭父親糾正」！網揭內幕：大電池會過度放電

他開油電車臨停「打N檔遭父親糾正」！網揭內幕：大電池會過度放電

哈雷「台灣首座最新概念店」開幕　3輛改裝展車超吸睛！

哈雷「台灣首座最新概念店」開幕　3輛改裝展車超吸睛！

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366