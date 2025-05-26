台灣KIA高層人事異動！總裁李昌益卸任、5／31生效

▲KIA台灣森那美起亞總裁李昌益卸任，將自5/31生效。（圖／翻攝自KIA）

記者林鼎智／綜合報導

KIA總代理台灣森那美起亞於今（26）日宣布，總裁李昌益先生（Calvin Lee）幾經公司極力慰留後，考量其個人生涯規劃，決定將卸任KIA總代理台灣森那美起亞總裁一職，並自2025年5月31日生效。

李昌益自2020年任職以來，帶領KIA總代理台灣森那美起亞團隊，在KIA品牌轉型與成長的關鍵階段，為品牌形象、產品規劃、通路體驗三大策略方向，奠定KIA在台灣市場發展的堅實基礎，達成多項具指標性的重要里程碑：其中就包含藉由KIA EV電動車與新能源車款的導入、建立KIA「移動 啟發人心」全新的品牌形象與定位，同時KIA商用車與乘用車的經銷整合，並啟動通路升級與擴展計畫，讓KIA台灣森那美起亞從2020年約2,700台的年銷量後，在2023、2024年連續2年達成銷售突破萬台的亮眼佳績，成為台灣車市近幾年來成長最快速的進口品牌之一。

KIA總代理台灣森那美起亞對李昌益先生過去幾年的貢獻，致上最高且誠摯的感謝，並祝福其未來一切順遂。後續將由董事長劉家輝（Joseph Lau）領導團隊，持續提升KIA品牌價值與服務量能，滿足更多消費者。