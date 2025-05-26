Volvo今年導入「Google Gemini AI助理」　1電動休旅率先享受！

▲Volvo將在今年導入Google Gemini AI助理，提供更自然語音對話、更全面的AI車機操作體驗。（圖／翻攝自Volvo）



記者林鼎智／綜合報導

Volvo新世代車款在導入Google影音系統後，近日雙方再擴大合作，屆時內建Google系統的Volvo車款將具有Google Gemini AI助理功能，首搭車型就是EX90旗艦電動休旅，提供更自然的AI語音助理，帶來更便利、全面的車載影音系統操作體驗。

Google在2025開發者大會上宣布將於車載系統中推出Gemini AI助理，目前Gemini AI助理已在Android手機上導入，具有比過往Google Assistant更便利、全面的功能，同時也能與ChatGPT相抗衡。

▲首款率先導入Google Gemini AI助理的Volvo車款將是EX90旗艦電動休旅。



Google Gemini AI助理可透過自然的對話讓駕駛提出需求，甚至能藉由訊息、翻譯成其他語言發送，包括車輛功能使用、導航目的地具體資訊等，讓駕駛可在專注前方路況下操作影音系統。

這項更全面的Gemini AI助理在今年底前將導入內建Google影音系統的Volvo車款，率先搭載的將是Volvo EX90旗艦電動休旅。同時雙方在擴大合作夥伴關係下，Volvo也成為Google開發Android車載系統的參考硬體平台之一，意味著Volvo將成為Google的主要開發合作夥伴，可讓Volvo車主體驗到最新的Android系統功能。