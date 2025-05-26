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哈雷「台灣首座最新概念店」開幕　3輛改裝展車超吸睛！

▲台北旗艦展示中心開幕。（圖／翻攝自Harley-Davidson）

▲哈雷台北旗艦展示中心開幕，該據點也是台灣首座導入原廠最新CI的據點。（圖／翻攝自Harley-Davidson，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

哈雷（Harley-Davidson）台北旗艦展示中心近日開幕，該展示中心也是台灣首座導入哈雷全新CI概念據點，不僅是重要里程碑、也透過全新零售體驗、沉浸式空間設計展演重機文化。

全新哈雷台北旗艦展示中心導入原廠最新CI規範，規劃沉浸式品牌體驗區、互動式展示空間、生活風格延伸區三大主題，包括傳承品牌百年精神的故事強、改裝車款展示／零配件及當季服飾／騎士配件等，

▲台北旗艦展示中心開幕。（圖／翻攝自Harley-Davidson）

▲台北旗艦展示中心開幕。（圖／翻攝自Harley-Davidson）

▲展間規劃沉浸式品牌體驗區、互動式展示空間、生活風格延伸區三大主題。

總代理太古鼎翰也在現場展出5款極具代表性的哈雷改裝、經典車型，其中更包括曾獲改裝機車工藝大賽冠軍Rough Craft主理人葉韋廷帶來的Goliath Crown，該車以哈雷Fat Boy為基礎，透過全黑車身、手繪金色條紋以及加寬後輪、低趴比例，營造強烈視覺。

▲台北旗艦展示中心開幕。（圖／翻攝自Harley-Davidson）

▲現場展出Goliath Crown改裝車，該車以Fat Boy為基礎，由Rough Craft葉韋廷改裝。

▲台北旗艦展示中心開幕。（圖／翻攝自Harley-Davidson）

▲本地改裝團隊S.M.F.打造的Speedster，融合Pikes Peak與Flat Tracker賽車元素，打造輕量化結構與高辨識度街頭風格。

▲台北旗艦展示中心開幕。（圖／翻攝自Harley-Davidson）

▲Nomads Thug融入Performance Bagger 設計語彙，針對台灣多山路況強化操控與性能，並搭載 Harley-Davidson® Rockford Fosgate® STll 音響系統。

其他展車還包括本地改裝團隊S.M.F.打造的Speedster（以Speedster XR1200為基礎）、Taiwan Custom King團隊操刀的Nomads Thug（以Road Glide ST為基礎）、以及Hydra-Glide Revival、Nightster特仕車等。

哈雷台北旗艦展示中心：台北市內湖區新湖二路259巷7號，  (02)2798-9869

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