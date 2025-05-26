Honda美規ZR-V新年式登場！汽油動力升級大螢幕、台灣今年將導入

▲Honda美規HR-V（海外車名ZR-V）推出新年式，共有3車型，換上9吋大螢幕、影音系統升級。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在日規改款後，美規Honda HR-V（海外車名為ZR-V）也帶來新年式升級，除了外觀微調、同時也升級大螢幕、ADAS駕駛輔助系統，具有無線Apple Carplay／Android Auto及手機無線充電等功能。

美規HR-V共有LX、Sport、EX-L 3種車型等級（各車型有前驅、4驅），原廠新增金屬銀、珍珠藍新色，並換上17-18吋輪圈樣式、標配後座隱私玻璃，外觀則更加動感，Sport車型還換上亮黑徽飾等。

▲美規HR-V共有LX、Sport、EX-L 3種車型等級（各車型有前驅、4驅），原廠新增金屬銀、珍珠藍新色。



內裝則是新年式重點，從原本的7吋升級為9吋中控螢幕，標配無線Apple Carplay／Android Auto、手機無線充電，USB充電孔也改為Type-C，頂規EX-L車型也透過銀色方向盤飾條、紅藍白3色空調旋鈕、雙前座腳部照明來提升質感。

▲美規HR-V標配無線Apple Carplay／Android Auto、手機無線充電，USB充電孔也為Type-C。



ADAS系統方面，美規HR-V也標配Honda Sensing駕駛輔助系統、最新Advanced Compatibility Engineering車身結構等。動力方面則同樣維持2.0升汽油引擎，並未導入油電系統，具備最大馬力158匹／19.1公斤米扭力，售價自27,595-32,945美元，折合新台幣約82.6萬至98.6萬。

台灣市場方面，台灣本田則預告將在第4季導入ZR-V，預料將與日規新款同步（報導請點此），並採2.0升e:HEV油電動力（184匹／32.1公斤米扭力）。

▲台灣部分，台灣本田則將在第4季導入ZR-V，預料將與日規同樣，並採油電動力。