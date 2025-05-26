「Yamaha、三菱重工」無人機試飛成功　搭油電動力、可載重200公斤

▲山葉、三菱重工攜手開發中型無人機，可載重200公斤、續航200公里，搭載小型輕量化油電動力 。（圖／翻攝自Yamaha）

記者林鼎智／綜合報導

被網友戲稱「亂點技能樹」的Yamaha（山葉）近日宣布與MHI三菱重工株式會社(Mitsubishi Heavy Industries)合作，攜手開發中型無人機（無人多旋翼飛行器），該中型無人機全長共6公尺，具有可載重200公斤表現，並搭載Yamaha開發的小型輕量化油電動力，最大續航力可來到200公里！

Yamaha表示，目前正將引擎、電動馬達相關技術用在無人機上，與從事飛機開發、製造的三菱重工一同合作，雙方也在去年3月簽署聯合開發協議，三菱重工將透過開發飛機的經驗應用在無人機、而Yamaha則以汽機車的經驗，以小型高功率引擎、結合最新電動馬達技術，開發小型輕量化油電動力。

▲這具中型無人機已在4月中成功飛行試驗，總長6公尺，未來將用作偏遠地區、災區運送物資，或是建築材料運輸等。（圖／翻攝自三菱重工）



目前雙方已在4月中於三菱重工進行飛行試驗，並成功升空，此中型無人機未來將用在災區、偏遠地區的物資運送，以取代汽車運輸、並作為偏遠山區電塔的材料運輸、維修等，這具原型機將在6月4日至6月6日舉行的2025無人機展上亮相。