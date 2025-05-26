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德國卡車大廠MAN「將強化引擎＆油電技術」！不把未來全押電動車

圖文／7Car 小七車觀點

隨著電動車技術於商用車領域逐步成熟，MAN Truck & Bus 日前於官方網站宣布旗下 MAN Engines 事業單位仍堅守傳統內燃機技術，並積極導入混合動力與替代燃料研究，展現對多元驅動系統共存未來的高度適應性。即便 MAN eTruck 的推出為集團邁向電動化揭開序幕，MAN Engines 仍認為在農業、船舶與發電等特定領域，內燃機仍是不可或缺的解決方案。

MAN Engines 目前已建構出涵蓋直列四缸與六缸、V8 與 V12 等排氣量介於 5 至 30 公升之現代化引擎平台，能對應從發電、農業機械到鐵路與船舶等多樣應用。該部門同時也導入 MAN BatteryPack 系統，擴展至移動與固定式設備應用。為回應市場對低碳與高效率動力系統的需求，MAN Engines 預計於 2025 年及後續數年持續推出產品更新與技術強化。

在即將登場的 Agritechnica 農業技術展中，MAN Engines 將發表新一代越野用引擎技術，並預告即將量產專為船舶設計的 MAN Smart HYBRID Experience 混合動力系統。MAN Engines 工程與銷售主管皆強調，在長產品週期的工業動力市場中，持續技術演進與平台升級是保持競爭力的關鍵，也有助於引擎符合最新排放標準，同時邁向減碳與永續的發展方向。

面對全球市場多樣化需求，MAN Engines 透過內燃機與新能源技術的雙軌佈局，展現出靈活應對能源轉型的策略實力。無論是在歐洲、亞洲或其他地區，涵蓋農業、鐵路、船舶與發電等領域的應用需求，MAN Engines 均致力提供高效率且符合環保規範的動力解決方案，為全球用戶在轉型期間提供穩定與前瞻的技術支援。

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關鍵字：MANTruckBus卡車巴士汽車新車引擎商用車

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