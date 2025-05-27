速霸陸「雙生TOYOTA入門休旅」將增油電版　一公升可跑28公里！

▲Subaru Rex與TOYOTA Raize、大發Rocky為雙生車，最近也傳出將在6月新增油電動力。（圖／翻攝自Subaru，圖片皆為現行款Rex，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本速霸陸（Subaru）入門休旅Rex在去年底推出新年式後，這款與TOYOTA Raize為雙生車的Rex也即將迎來油電動力，傳出將在6月推出Rex Hybrid車型，屆時將以e-Smart Hybrid系統，透過1.2升3缸引擎發電、電動馬達驅動的佈局上市。

▲Subaru Rex目前僅採單一1.2升3缸汽油動力，不過日媒傳出6月就會有油電版。



日規Subaru Rex與TOYOTA Raize、Daihatsu（大發）Rocky為雙生車，目前僅有1.2升3缸汽油車型，搭配CVT變速箱具有87匹／11.5公斤米扭力，平均油耗為20.7km／L。

不過隨著電動化趨勢，日媒也透露速霸陸即將在6月推出Rex Hybrid油電車型，該油電系統是以大發的e-Smart Hybrid串聯油電佈局，將1.2升3缸汽油引擎用於發電、動力則由電動馬達負責，將使引擎熱效率達40%，具有類似電動車的平穩加速、肅靜性，並且節能表現可在WLTC規範下來到平均油耗28km／L。

▲Rex油電版將採大發的e-Smart Hybrid油電系統，以汽油引擎發電、電動馬達驅動為主，座艙也會升級成9吋螢幕。



透過這套油電系統，Rex Hybrid也具有S-PDL智慧單踏板模式，其他座艙佈局也會比汽油車型再豐富一些，像是從7吋加大到9吋的中控螢幕、360度環景影像系統，並且也會優化隔音，預料屆時將提供Hybrid G、Hybrid Z兩種車型等級，售價則會比汽油車型更高。