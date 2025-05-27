Honda傳想復活「全尺寸休旅」　欲共用Nissan旗艦、比Pilot還大

▲雖然Nissan與Honda的合併破局，但受到Nissan Armada的啟發，也讓Honda傳出有意讓停產26年的Horizon全尺寸休旅復活，圖為新一代Nissan Armada。（圖／翻攝自Nissan）



記者林鼎智／綜合報導

雖然Nissan與Honda的合併計劃破局，但也不排除雙方有合作的可能。最近就傳出Honda有望復活停產26年的旗艦大型休旅Horizon，而該構想就是受到Nissan Armada（日規車名為Patrol）8人座休旅的啟發，甚至網路上也流出預想圖，讓車迷以Patrol為出發、設想這款Honda全尺寸休旅的回歸。

Honda Horizon是在1994年至1999年販售的旗艦休旅，當時是與Isuzu Trooper為雙生車，而隨著Honda副總裁Noriya Kaihara曾在CES展中表示「在美國市場中Nissan擁有我們所缺乏的大型車款，Honda目前還沒有更大尺寸的車型」，也讓Honda內部傳出有意復活Horizon的打算。

▲Honda目前最大型休旅車為Pilot，不過仍缺乏一款全尺寸大型休旅。（圖／翻攝自Honda）



不過，相較於重新開發，Honda則更傾向於與Nissan Armada共享平台、零件的方式，一來可減少開發成本、同時也能快速針對特定市場販售。

以Nissan Armada來看，動力搭載3.5升V6引擎、9速自排及4驅系統，具有最大馬力456匹／71.3公斤米扭力，車長5,324mm、軸距3,076mm，都比Honda現行大型休旅Pilot大上不少。

▲網路上也有人以Nissan Armada為基礎，繪製出雙生共享零件、平台的Honda Horizon預想圖。（圖／翻攝自Youtube／Theottle）