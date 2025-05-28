改款「TOYOTA Corolla Cross」更帥比RAV4更搶眼！日本全新套件開賣

▲日本原廠推出Corolla Cross Modellista專屬套件。（圖／翻攝自TOYOTA、Modellista）

記者徐煜展／綜合報導

日規小改款TOYOTA Corolla Cross已在日前發表，身為豐田御用改裝廠的Modellista當然也沒閒著，隨著原廠小改款同步發表Modellista專屬套件，讓Corolla Cross換上更殺的套裝，帥度一點都不輸剛現身的6代大改款RAV4。

▲Corolla Cross換上比GR Sport更有戰鬥力的Modellista套件。

在日本市場廣受歡迎的TOYOTA Corolla Cross於5月迎來小改款更新，本次改款針對外觀、內裝科技進行調整成為最大亮點之一，而日規小改款還藏有小驚喜，莫過於原廠同步釋出 Modellista 個性化套件，提供喜愛獨特風格的買家多元選擇。

在原有的GR Sport車型，原廠釋出殺氣更強的Modellista套件本，名為Tech Elegance Style，售價為311,300日圓，折合新台幣約6萬2。

Modellista為 Corolla Cross小改款量身打造的空力套件，包含全新設計的前後下擾流、側裙、專屬鋁圈等，外型語彙融合未來感與豪華氛圍，前保桿兩側進氣口與蜂巢格柵造型格外引人注目，營造濃厚跑格。車尾部分則導入大型後保桿護板，營造「爆龜」浮誇的戰鬥氣息。

▲日規小改款Corolla Cross不再提供汽油，僅有油電動力。

日規小改款動力並未進行調整，提供1.8升、2.0升等油電規劃，日本售價自2,760,000至3,689,000日元不等，折合新台幣約57.6～77萬元。