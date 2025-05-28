台灣「福特全新中型休旅」上路測試！有望國產化成停產Kuga接班人

▲福特神秘的休旅於台灣測試中！來歷身分應就是Equator Sport。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

海外歐洲Ford福特Focus、Kuga停產在即，與歐規同步的台灣市場當然不是毫無準備，近日北台灣出現神秘的福特休旅偽裝測試車，從外型特徵來看，應該就是Equator Sport在為國產化上市作準備。

▲車室空間不輸Kuga，還擁有7人座版本。

海外Equator Sport人氣休旅，車長4,685mm、軸距2,726mm，除了基本5人座車型外，甚至還有3排7人座版本，擁有不輸Kuga的車室空間與高顏值外型與內裝科技，而未來若台灣跟進歐洲停產Kuga，這輛全新矚目的中型休旅，有望成為Kuga市場接班人。

▲海外Equator Sport擁有1.5升渦輪與PHEV兩種以上動力。

疑似Equator Sport測試休旅已經在台灣西濱一帶被捕獲，雖然測試車包裹的密不透風，不過測試車懸掛的「試6087」車牌為台灣原廠所有，外型特徵細節也都與海外Equator Sport休旅相符。

Equator Sport領睿與Kuga定位同樣的中型休旅，但售價比Kuga更親民，大陸動力擁有基本的1.5升渦輪配置，繳出170匹馬力，甚至近來還推出全新的1.5升渦輪PHEV油電規劃，高規的PHEV油電售價僅要新台幣63萬左右。