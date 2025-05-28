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189萬起！台灣BMW「新2系列4門轎跑」上市　標配M Sport套件再升級

▲BMW 2系列GranCoupe發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW汎德發表新一代2系列GranCoupe，這款小型4門轎跑共有2車型，其中M235 xDrive GranCoupe Racing Edition限量50台。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

台灣BMW總代理汎德今（28）日發表新一代2系列GranCoupe 4門轎跑（以下簡稱2GC），除了先前預售的220 GranCoupe M Racing Edition外，還包括限量50台的M235 xDrive GranCoupe Racing Edition，售價分別為189萬、273萬。

BMW 2系列GranCoupe售價
220 GranCoupe M Racing Edition：189萬
M235 xDrive GranCoupe Racing Edition：273萬（限量50台）

▲BMW 2系列GranCoupe發表 。（圖／記者林鼎智攝）

全新第2代BMW 2GC尺碼稍微放大，來到4,546 x 1,800 x 1,445mm（軸距2,670mm不變），帶來更修長的車身比例，同時也導入光型變化LED頭燈、Neue Klasse世代垂直／對角水箱護罩（含BMW飾光功能），車尾則換上扁平化尾燈，加上標配的M Sport套件，包括專屬M輪圈、空力套件、跑車化懸吊、燻黑頭燈、M煞車套件、M擾流尾翼等，讓整體視覺更具戰鬥感。

▲BMW 2系列GranCoupe發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 2系列GranCoupe發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 2系列GranCoupe發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲新2GC車寬、軸距不變，但在車長增加下帶來更修長的車身比例。

座艙部分，則搭載10.25吋數位儀表、10.7吋中控螢幕及BMW OS 9影音系統，具有360度環景影像、變換車道輔助、AR擴增實境導航等科技，同時也有M 3熱儀表台、黑色車頂篷、M多功能真皮方向等，加上Veganza透氣皮質與Alcantara麂皮混搭材質的雙前座跑車座椅，讓整體座艙感受更出色。

新2GC也結合日常實用性，標配手機無線充電、雙區恆溫空調、行李箱感應式開啟等，並具有最大430公升後行李廂空間、40／20／40分離傾倒功能等。

▲BMW 2系列GranCoupe發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW 2系列GranCoupe發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲座艙搭載10.25吋數位儀表、10.7吋中控螢幕及BMW OS 9影音系統。

動力編成上，220車型採1.5升 3缸渦輪引擎+48V輕油電系統、7速Steptronic雙離合自手排變速箱，具有最大馬力156匹／24.5公斤米扭力，靜止加速破百7.9秒。而更猛爆的M235車型則採2.0升4缸渦輪引擎、7速雙離合自手排，搭配xDrive四驅系統具有最大馬力300匹／40.8公斤米扭力，靜止加速破百4.9秒。

▲BMW 2系列GranCoupe發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲M235車型最大馬力300匹／40.8公斤米扭力，靜止加速破百4.9秒。

▲BMW 2GC簡易規配。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW 2GC簡易規配。（圖／翻攝自BMW）

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