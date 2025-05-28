賓利「最運動化休旅」6／2亮相！配備蠍子管、電控升級還能飄移

▲影片來源：Bentley

記者林鼎智／綜合報導

英國豪奢品牌賓利（Bentley）釋出新車預告，原廠以「The most dynamic Bentayga yet」預告將帶來最具動態表現的Bentayga休旅，將比W12車型更快、更敏捷，並且有著最動聽聲浪的車型。

▲賓利預告6／2發表「最運動化Bentayga」，並且採V8雙渦輪動力、配備Akrapovic排氣系統。（圖／翻攝自Bentley，以下同）



賓利新Bentayga將在6／2亮相，將成為該車系的性能旗艦，動力將以V8雙渦輪引擎為主，比上一代W12 Bentayga Speed還強悍，預估將具有626匹馬力以上、靜止加速破百3.9秒內的實力。這具引擎將比賓利原本的4.0升V8雙渦輪（542匹）還提升不少，並且確定為純燃油車型、並無油電系統。

原廠預告中也可看到，新車將配備Akrapovic排氣系統、黑色廠徽標誌，車尾也採運動化後下擴散器，原廠還提到將有更極致的運動化調校與新一代ESC動態模式，後者在更極端的Sport模式下還可讓這台休旅車實現飄移，成為賓利頂級性能休旅的首創。

▲賓利也提到新車在重新優化ESC系統後，甚至還能做到飄移，圖為Bentayga S Black Edition。