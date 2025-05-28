台灣國產「改款HONDA HR-V」車型售價曝光！頂規突破100萬

▲小改款HONDA HR-V預計6月登場！保發中心流出車型售價。（圖／翻攝自財團法人保險事業發展中心、HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

來勢洶洶的改款HONDA HR-V，本次台灣改款重點為首度新增的全新油電動力，而台灣消費者關注的售價資訊，已經在財團法人保險事業發展中心搶先流出，其中頂規的油電車型來到101.9萬。

▲汽油車型售價84.9萬。

財團法人保險事業發展中心並非實際上市價格，最終仍以台灣本田原廠公布為主，不過仍具有一定的價格帶範圍參考。保發中心流出改款新HONDA HR-V車型與售價，首先仍有過去的1.5升自然進氣汽油款，售價為84.9萬。

▲台灣油電HR-V曝光2款車型售價，為96.9、101.9萬。

改款重點的1.5升e:HEV油電共有2款車型曝光，除了有一般的96.9萬車型，將作為頂規的Prestige車型售價來到101.9萬。作為油電HR-V最直接對手的TOYOA Corolla Cross，1.8升油電Corolla Cross開價83.9～98.9萬。

台灣預計6月3日亮相的改款HONDA HR-V，首度採用1.5升e:HEV油電，市區油耗達26.18km/L、高速22.11km/L、平均油耗為23.5km/L，而平均油耗成績與1.8升油電的TOYOTA Corolla Cross不相上下。