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「TOYOTA省油神車」傳8月迎來小改款　影音升級、再添黑化套件

▲Prius。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲TOYOTA省油神車Prius傳出日規將迎來小改款，最快8月就會亮相。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網，圖片皆為現行款，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA省油神車Prius自2023年第5代改款上市後，時隔2年最近也傳出日本原廠將推出小改款，主要升級重點在影音系統、強化手機連接性及安全配備，同時還可能新增Night Shade Package套件，最快在8月就會亮相。

▲Prius。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲小改款Prius將針對影音連接性進行提升，同時也有望提供黑化套件、甚至不排除也有GR Sport版本，為這款插電式油電車增添更多運動氛圍。

據日媒報導，Prius的配備在TOYOTA車款中本就相當先進，因此小改款Prius變更幅度不大，主要升級將包括全車系標配車內電子數位後視鏡、前後行車記錄器，同時影音系統也標配升級12.3吋Display Audio Plus中控螢幕（原為8吋、部分車型需選配），並帶來更便利的手機無線連結。

▲Prius。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲Prius。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲小改款Prius可望將車內電子後視鏡、12.3吋Display Audio Plus列為全車系標配。

另外，此次小改款也有望提供Night Shade Package套件，透過黑化套件提供更多運動氛圍。日媒也不排除新增GR Sport車型，換上19吋輪圈及GR Sport套件，為這款插電式油電車增添運動氛圍，至於售價也會在這次中期改款調漲。

現行款TOYOTA Prius共有1.8升、2.0升插電式油電車型，台灣市場僅販售2.0升版本，以2.0升4缸自然進氣引擎（151匹）、13.6kWh鋰電池、163匹電動馬達組成，具有綜效馬力223匹、平均油耗137km／L表現，售價自129.9萬起。

▲Prius。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲Prius。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲Prius海外還有1.8版本，台灣則是單一2.0升油電動力，綜效馬力223匹、平均油耗137km／L。

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