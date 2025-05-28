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BMW「新一代M2 CS」亮相！530匹、減重30公斤折新台幣389.2萬

▲影片來源：BMW M

記者林鼎智／綜合報導

BMW新一代M2 CS海外亮相！新M2 CS在輕量化結構下重量減輕約30公斤，並且動力也較改款前提升50匹馬力、靜止加速縮短0.2秒，可說是最注重駕駛體驗的M2車型。可惜的是，此次M2 CS取消手排車型，皆搭載M Steptronic 8速自排變速箱。

▲BMW M2 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M2 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW新一代M2 CS亮相！新車比改款前提升50匹馬力、靜止加速縮短0.2秒。（圖／翻攝自BMW，以下同）

新一代M2 CS針對S58 3.0升直6雙渦輪引擎進行優化，使最大馬力提升至530匹／6,250rpm、最大扭力66.23公斤米／2,650-5,730rpm，較先前增加50匹／5公斤米扭力，整體動力輸出帶也更寬闊、具有更強勁的中高速表現，靜止加速破百只要3.7秒，比一般M2再快了0.2秒。原廠還優化新M2 CS的引擎管理系統，具有賽車級冷卻、潤滑系統設計，另外也換上更堅固的引擎支架、具有更靈敏的油門反應。

▲BMW M2 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲原廠優化對S58 3.0升直6雙渦輪引擎，使最大馬力提升至530匹／6,250rpm、最大扭力66.23公斤米／2,650-5,730rpm，讓新M2 CS具有更寬域的輸出表現。

新M2 CS採前19、後20吋多幅式鍛造輪圈，標配賽道輪胎、M複合煞車系統及鮮紅色卡鉗（另可選配M碳纖維陶瓷煞車系統），同時車身也大量使用CRFP碳纖維複合材質、並在車頂、後行李廂蓋、後視鏡蓋皆採碳纖維材質，使全車車重比一般M2再輕30公斤，成為目前最輕的M2車型。

▲BMW M2 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M2 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M2 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲M2 CS也大量使用碳纖維材質，加上鍛造輪圈，使全車重量比一般M2再輕30公斤。

M2 CS座艙標配M碳纖維桶椅、M Alcantara 3幅式麂皮方向盤（具12點鐘紅色標記、換檔撥片、M鈕），同時還具有M2 CS可發光車門踏板、M Anthracite無煙煤車頂篷。駕駛介面則採12.3吋數位儀表、BMW OS 8.5 14.9吋中控螢幕，具有BMW M專屬抬頭顯示器、雙區恆溫空調、座椅舒適進出功能及Harman Kardon音響等。

新一代BMW M2 CS將採限量生產、由墨西哥San Luis Potosí 工廠負責生產，預計在今年6月底上市，目前在德國售價為115,000歐元，折合新台幣約389.2萬元。

▲BMW M2 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M2 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M2 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M2 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲新M2 CS由墨西哥San Luis Potosí工廠生產，德國售價為115,000歐元，折合新台幣約389.2萬元。

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