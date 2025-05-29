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112.9萬起！台灣KIA「1.5T油電旅行車」回歸　馬力下修、首批100台

▲KIA Ceed Sportswagon。（圖／翻攝自KIA）

▲去年在限量70台完售後，KIA新年式Ceed Sportswagon今（29）日回歸開賣，售價自112.9萬起。（圖／翻攝自KIA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在去年12月底下架完售後，KIA台灣森那美起亞今（29）日也宣告新年式Ceed Sportswagon上市，這款從設計到生產皆由歐洲設計中心及斯洛伐克工廠負責的智慧油電旅行車也升級輔助系統、並導入Luxe套件，共有2車型，售價自112.9萬起，首批限量100台。

KIA Ceed Sportswagon 1.5T智慧油電
Apex-Mild Hybrid：112.9萬
Apex-Mild Hybrid＋Luxe選配套件：116.9萬（較改款前Luxe Edition漲1.1萬）

▲KIA Ceed Sportswagon。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Ceed Sportswagon。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Ceed Sportswagon由歐洲設計中心設計、斯洛伐克工廠製造，是KIA品牌中韓系歐風產品。

新Ceed Sportswagon外型具有品牌Tiger Nose設計語彙，採新的前保桿設計、225／45 R17五幅式雙色輪圈，並具有鮮明鈑線勾勒出旅行車的優美身形；座艙則採12.3吋數位儀表、8吋中控螢幕，具有手機無線Apple Carplay／Android Auto、雙區恆溫空調、駕駛座電動椅（含記憶功能），後行李廂空間最大可達1,581公升、提供感應式電動尾門。

▲KIA Ceed Sportswagon。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Ceed Sportswagon。（圖／翻攝自KIA）

▲座艙採12.3吋數位儀表、8吋中控螢幕，後行李廂空間最大達1,581公升。

此次原廠也為新年式Ceed Sportswagon的FCA前方主動防撞輔助系統增添路口偵測功能；另外也提供Luxe選配套件，只要加價4萬元即可升級European真皮座椅、雙前座通風座椅、雙前座加熱、方向盤加熱功能。

動力上，Ceed Sportswagon搭載1.5升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統、7速雙離合手自排變速箱，具有最大馬力140匹／25.8公斤米扭力，平均油耗達19.1km／L。不過與改款前相比，此次新年式Ceed Sportswagon的馬力也較先前調降20匹，來到140匹，經詢問是為了因應歐盟法規而調整，平均油耗則比改款前增加0.1km／L。

▲KIA Ceed Sportswagon。（圖／翻攝自KIA）

▲新年式Ceed Sportswagon雖然動力配置不變，但為了因應歐盟法規，最大馬力也從先前的160匹調降20匹，來到140匹。

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