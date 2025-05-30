Alpine「5門快背電動跑車A390」登場！3馬達設定榨出470匹馬力

圖文／7Car 小七車觀點

Alpine 正式發表全新電動車款 A390，作為品牌「Dream Garage」系列的第二款車型，A390 在延續 A110 的駕駛樂趣核心下，以五門快背設計帶來更高實用性。車身尺碼為 4.615 米長、1.885 米寬與 1.532 米高，整體比例仍保留跑車輪廓。從遠距離望去即可辨識其獨特外型，包括類安全帽造型的後擋風玻璃、極具辨識度的三角燈組與象徵速度的「Cosmic Dust」光形，展現 Alpine 運動與設計語彙的融合。

A390 的內裝呈現「運動座艙」設計理念，強調駕駛導向的配置與用料質感。搭配 12.3 吋數位儀表與 12 吋直立式中控螢幕，結合 Alpine 自家開發的介面與 Alpine Telemetrics 數據系統，讓駕駛可即時掌握動力與能耗狀況。Nappa 皮革包覆方向盤、實體空調旋鈕與可自訂的鋁製按鍵進一步提升操作便利性與賽道感。車內座椅採用多樣材質，頂規版本則搭載由 Sabelt 設計的桶型座椅，並可選配碳纖維飾件，營造豪華與性能兼備的氛圍。

為強化沉浸式駕駛體驗，A390 配備由 Devialet 特別打造的 13 喇叭音響系統，搭配專屬 Alpine Drive Sound 聲浪模擬技術，創造類似傳統跑車引擎的回饋感。車載資訊娛樂系統建構於 Android Automotive 平台之上，整合 Google Maps、語音助理與 Play 商店，並可透過 Alpine Telemetrics 提供數據顯示、駕駛訓練與遊戲式挑戰任務，強化人車互動與駕駛樂趣。

Alpine A390 由位於法國 Dieppe 的工廠組裝，動力系統與電池也全部來自法國本地供應鏈。其搭載由 Verkor 研發的 89 kWh 高效能鋰電池，具備最高 555 公里（WLTP）續航表現，並支援最高 190 kW 直流快充與 V2G 雙向供電功能。車輛搭配與米其林共同開發的專屬輪胎，提供全天候抓地力與續航兼顧的三種規格，呼應其高性能定位。

A390 採用前一後二的三馬達配置，打造品牌首款四輪驅動車型，並導入 Alpine Active Torque Vectoring 主動扭力分配技術，讓車輛在彎道中展現出色的靈活度與穩定性。GT 車型最大輸出 400 匹馬力，0 至 100 公里加速為 4.8 秒；而 GTS 版本則擁有 470 匹馬力與 808 牛頓米扭力，3.9 秒完成破百加速。五種駕駛模式與可關閉的穩定控制系統進一步讓駕駛享有更細膩的操駕回饋。

隨著 A390 的問世，Alpine 不僅延續其一貫的運動精神與法式設計美學，更成功將品牌引領至純電時代的嶄新篇章。從動力表現、底盤調校到數位化駕馭體驗，A390 展現出電動車不只是效率與環保的代名詞，更能詮釋極致駕馭的熱情。面對未來，Alpine 以這款全新五門跑旅，再次定義了電動性能車的可能性。