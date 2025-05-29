BMW達成「300萬輛電動化車款」紀錄　新世代電動休旅9月登場

▲隨著這輛330e Touring油電旅行車從慕尼黑工廠下線，BMW集團也達成量產300萬輛電動化車款里程碑。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

除了達成150萬輛電動車下線，隨著BMW慕尼黑工廠一台BMW 330e Touring油電旅行車下線後，BMW也達成量產第300萬輛電動化車型里程碑。BMW原廠也表示，電動化過程正系統性地推進，目前BMW全球的工廠已具備電動車生產能力。

這輛第300萬輛電動化車款的330e Touring為插電式油電動力，採Portimao Blue藍色塗裝，後續將交由英國買家。BMW統計，在去年所有售出的新車中，就有4／1為電動車或PHEV插電式油電車型，其中有將近4／3為BEV電動車，而所有BMW、MINI、勞斯萊斯等純電動車累計產量已達150萬輛。

▲這輛330e Touring為插電式油電動力，採Portimao Blue藍色塗裝，後續將交由英國買家。



回顧BMW電動化發展，BMW最早在2013年生產i3電動車，同時期也生產i8插電式油電跑車，並且同集團的MINI Cooper SE於2019年牛津工廠投產、2020年起BMW iX3在大陸上線、隔年BMW iX、i4則分別在Dingolfing與Munich工廠量產，使BMW在1年之內所有德國工廠都具有電動車生產能力，並將電動化車款融入現有陣容。

BMW今年會推出搭載第6代eDrive電能系統的車型，預計在今年9月舉行的IAA慕尼黑車展發表搭載Neue Klasse平台的iX3電動休旅，目前新車已進入實際道路測試階段。

▲目前BMW全球工廠皆已具備生產電動車的能力，而首搭Neue Klasse平台的iX3電動休旅，也即將在9月的IAA車展發表。