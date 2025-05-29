ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

BMW達成「300萬輛電動化車款」紀錄　新世代電動休旅9月登場

▲BMW第300萬輛電動化車款下線。（圖／翻攝自BMW）

▲隨著這輛330e Touring油電旅行車從慕尼黑工廠下線，BMW集團也達成量產300萬輛電動化車款里程碑。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

除了達成150萬輛電動車下線，隨著BMW慕尼黑工廠一台BMW 330e Touring油電旅行車下線後，BMW也達成量產第300萬輛電動化車型里程碑。BMW原廠也表示，電動化過程正系統性地推進，目前BMW全球的工廠已具備電動車生產能力。

這輛第300萬輛電動化車款的330e Touring為插電式油電動力，採Portimao Blue藍色塗裝，後續將交由英國買家。BMW統計，在去年所有售出的新車中，就有4／1為電動車或PHEV插電式油電車型，其中有將近4／3為BEV電動車，而所有BMW、MINI、勞斯萊斯等純電動車累計產量已達150萬輛。

▲BMW第300萬輛電動化車款下線。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW第300萬輛電動化車款下線。（圖／翻攝自BMW）

▲這輛330e Touring為插電式油電動力，採Portimao Blue藍色塗裝，後續將交由英國買家。

回顧BMW電動化發展，BMW最早在2013年生產i3電動車，同時期也生產i8插電式油電跑車，並且同集團的MINI Cooper SE於2019年牛津工廠投產、2020年起BMW iX3在大陸上線、隔年BMW iX、i4則分別在Dingolfing與Munich工廠量產，使BMW在1年之內所有德國工廠都具有電動車生產能力，並將電動化車款融入現有陣容。

BMW今年會推出搭載第6代eDrive電能系統的車型，預計在今年9月舉行的IAA慕尼黑車展發表搭載Neue Klasse平台的iX3電動休旅，目前新車已進入實際道路測試階段。

▲BMW第300萬輛電動化車款下線。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW第300萬輛電動化車款下線。（圖／翻攝自BMW）

▲目前BMW全球工廠皆已具備生產電動車的能力，而首搭Neue Klasse平台的iX3電動休旅，也即將在9月的IAA車展發表。

►4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

►164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動油電BMW寶馬330e Touring插電式PHEV慕尼黑iX3Neue Klasse

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

推薦閱讀

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

Gogoro慶10周年「抽星宇商務艙1年飛到飽」！全新推薦獎勵計畫開跑

Gogoro慶10周年「抽星宇商務艙1年飛到飽」！全新推薦獎勵計畫開跑

89萬起！台灣「現代國產休旅」3車型都是百萬內　5月對決TOYOTA神車

89萬起！台灣「現代國產休旅」3車型都是百萬內　5月對決TOYOTA神車

鴻海國產「百萬內全新電動車」今年9月接單！納智捷n5有望年底拚交車

鴻海國產「百萬內全新電動車」今年9月接單！納智捷n5有望年底拚交車

台灣福斯「新一代旅行車」車型售價流出！雙車型破200萬　5月底上市

台灣福斯「新一代旅行車」車型售價流出！雙車型破200萬　5月底上市

BMW達成「300萬輛電動化車款」紀錄　新世代電動休旅9月登場

BMW達成「300萬輛電動化車款」紀錄　新世代電動休旅9月登場

最新文章

BMW達成第300萬輛電動化車款紀錄2025-05-29

台灣MG推「HS MAX升級版」2025-05-29

Honda「油電房車」安全再升級2025-05-29

BMW「最暢銷M電動車」更新2025-05-29

台灣Nissan「休旅、房車特仕車」三連發2025-05-29

台灣KIA「1.5T油電旅行車」回歸2025-05-29

「MG全新中型休旅」曝光今年問世2025-05-29

三菱全新「1.5升油電7人座休旅」7月登場2025-05-29

「大改款TOYOTA RAV4」超省油2025-05-29

LEXUS「最便宜入門休旅」北美註冊2025-05-29

熱門文章

「大改款TOYOTA RAV4」超省油2025-05-29

LEXUS「最便宜入門休旅」北美註冊2025-05-29

台灣KIA「1.5T油電旅行車」回歸2025-05-29

三菱全新「1.5升油電7人座休旅」7月登場2025-05-29

台灣國產「改款HONDA HR-V」車型售價曝光2025-05-28

改款「特斯拉7人座電動休旅」實車現身2025-05-28

「MG全新中型休旅」曝光今年問世2025-05-29

台灣Nissan「休旅、房車特仕車」三連發2025-05-29

新一代TOYOTA RAV4有更便宜入門款2025-05-28

TOYOTA考慮英國生產GR Corolla2025-05-28

相關新聞

93.9萬起！台灣MG推「HS MAX升級版」　3車型增配備給好給滿

93.9萬起！台灣MG推「HS MAX升級版」　3車型增配備給好給滿

Honda「油電房車」安全再升級！首搭進階輔助系統、折新台幣123萬

Honda「油電房車」安全再升級！首搭進階輔助系統、折新台幣123萬

BMW「最暢銷M性能車」更新！馬力突破600匹、入門版續航再升級

BMW「最暢銷M性能車」更新！馬力突破600匹、入門版續航再升級

112.9萬起！台灣KIA「1.5T油電旅行車」回歸　馬力下修、首批100台

112.9萬起！台灣KIA「1.5T油電旅行車」回歸　馬力下修、首批100台

Land Rover發表「2026年式Defender越野休旅」！外觀＆越野科技進化

Land Rover發表「2026年式Defender越野休旅」！外觀＆越野科技進化

讀者迴響

熱門文章

「大改款TOYOTA RAV4」超省油！全新油電一桶油可跑1,350公里

「大改款TOYOTA RAV4」超省油！全新油電一桶油可跑1,350公里

LEXUS「最便宜入門休旅」北美註冊！搭載1.5升油電將取代UX

LEXUS「最便宜入門休旅」北美註冊！搭載1.5升油電將取代UX

112.9萬起！台灣KIA「1.5T油電旅行車」回歸　馬力下修、首批100台

112.9萬起！台灣KIA「1.5T油電旅行車」回歸　馬力下修、首批100台

三菱全新「1.5升油電7人座休旅」7月登場！台灣有望國產取代Outlander

三菱全新「1.5升油電7人座休旅」7月登場！台灣有望國產取代Outlander

台灣國產「改款HONDA HR-V」車型售價曝光！頂規突破100萬

台灣國產「改款HONDA HR-V」車型售價曝光！頂規突破100萬

改款「特斯拉7人座電動休旅」實車現身！新Model X更好看、配備升級

改款「特斯拉7人座電動休旅」實車現身！新Model X更好看、配備升級

「MG全新中型休旅」曝光今年問世！將命名S6空間更勝HS

「MG全新中型休旅」曝光今年問世！將命名S6空間更勝HS

83.4萬起！台灣Nissan「休旅、房車特仕車」三連發　配備升級不加價

83.4萬起！台灣Nissan「休旅、房車特仕車」三連發　配備升級不加價

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366