Honda「油電房車」安全再升級！首搭進階輔助系統、折新台幣123萬

▲日本Honda針對Accord新增e:HEV Honda Sensing 360+車型，該車也是本田日規首搭進階駕駛輔助的車型。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本Honda（本田）針對旗下中大型房車Accord新增車型，在既有e:HEV車型上新增一款「e:HEV Honda Sensing 360+」，該車也是Honda日本首款搭載進階Honda Sensing 360+輔助系統、且內建Google影音的量產車款，具有高速公路自動駕駛、主動變換車道等先進輔助功能。

▲這套Honda Sensing 360+可實現高速公路自動駕駛、主動變換車道等功能，也是日本Honda車款首搭車型。



日規新Accord e:HEV Honda Sensing 360+具備進階高速公路自動駕駛、彎道偏離警示、主動變換車道輔助、離車安全警示、駕駛狀態異常輔助等功能。外觀上也增添黑色後視鏡、18吋Berlina Black黑色輪圈、黑色鯊魚鰭天線，並具有黑色頂篷、黑色／黑白雙色內裝選擇等，營造出豪華車室空間。

▲新增的車型外觀也具有黑化處理、並且採18吋輪圈，可選擇黑白雙色內裝。



其他配備也相當豐富，包括10.2吋數位儀表、12.3吋Google影音車機、11.5吋抬頭顯示器及雙前座電調8向座椅、BOSE音響系統等。動力則同樣維持2.0升e:HEV油電動力，以2.0升4缸自然進氣引擎、147電動馬達及電池組成，平均油耗可達23.8km／L。

目前新增的Honda Accord e:HEV Honda Sensing 360+車型當地售價為5,999,400日圓，折合新台幣約123萬。

▲Honda Accord e:HEV Honda Sensing 360+當地售價為5,999,400日圓，折合新台幣約123萬。