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83.4萬起！台灣Nissan「休旅、房車特仕車」三連發　配備升級不加價

▲台灣原廠針對Kicks、Sentra、X-Trail推出夏季特仕車。（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣原廠針對Kicks、Sentra、X-Trail推出夏季特仕車。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Nissan佛心配備升級特仕車又來啦！原廠於5月29日推出「涼夏特仕版」限量各200台，包含國產三大主力車系Kicks、Sentra、X-Trail，不僅配備升級不加價，於活動時間購車，還能獲得Dyson Supersonic吹風機組！

▲台灣原廠針對Kicks、Sentra、X-Trail推出夏季特仕車。（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣原廠針對Kicks、Sentra、X-Trail推出夏季特仕車。（圖／翻攝自Nissan）

▲Kicks搭配舊換新78.4萬就能入手。全車系本月優惠贈送吹風機組。

Kicks、Sentra、X-Trail「涼夏特仕版」均能搭配舊換新5萬折扣優惠，Kicks特仕車售價83.4萬、Sentra為89.4萬、X-Trail來到125.4萬，數量只有200台。

原廠特別限時限量推出「涼夏特仕版」，國產車系X-Trail、Kicks及Sentra雙前座皆升級通風座椅，運用吸風式循環並提供三段式風量調節，有效將體表熱氣與濕氣快速帶走，實測2分鐘立即有感降溫，更能長時間維持涼爽舒適。

為感謝消費者長期支持肯定，自5月30日起至6月30日止，限時加碼「這夏風好禮」全車系購車優惠，凡於活動期間內入主Nissan任一車款，即可獲得Dyson Supersoni時尚吹風機組，再享零利率分期購車優惠方案。

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關鍵字：NissanKicksSUV跨界休旅HONDAHR-VTOYOTACorolla CrossX-TrailSentra

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