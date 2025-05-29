LEXUS「最便宜入門休旅」北美註冊！搭載1.5升油電將取代UX

▲北美LEXUS註冊LBX小休旅，為進軍當地埋下伏筆。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS近日於美國專利局註冊熱門的LBX小休旅，或許在暗示這輛於歐洲、日本人氣新星LBX，將進軍北美市場，來取代銷量不見起色的UX休旅地位。

▲LBX有望進軍北美，成為當地品牌最便宜的休旅代表。

隨著LBX小休旅問世，讓UX地位受到不少影響，使得UX更專注於油電陣容銷售，而事實上，LEXUS也計劃在部分市場減少UX供應，加上UX自2019年北美上市後，一年銷量也並未超過12,000輛，此時，原廠註冊LBX小休旅，或許有望藉由引進LBX來為市場帶來新選擇。

▲LBX搭載1.5升油電，甚至日本還有來自GR Yaris的1.6升渦輪性能版。

目前 LBX 在歐洲、日本甚至台灣都有販售，採用 TNGA-B 平台、搭載 1.5升3缸油電系統，主打高效節能與小車靈活。此次LBX商標現蹤美國，意味著LEXUS正評估將該車型導入北美市場，搶攻小型休旅熱潮與年輕族群首購族需求，不過一向對小車興致缺缺的北美市場，若LBX真的進軍北美，那銷量自然受到不少關注。

目前LEXUS在美國市場休旅陣容中，最入門的是UX，車長近4.5 米。LBX 若進軍美國，將補齊UX以下的入門級距，進一步強化品牌向下延伸的產品布局，吸引更多預算有限但重視品牌形象的年輕買家。