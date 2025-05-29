三菱全新「1.5升油電7人座休旅」7月登場！台灣有望國產取代Outlander

▲三菱全新7人座休旅再度釋出訊息，海外預計7月發表。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

三菱今年重頭戲之一，東南亞市場將推出DST Concept量產7人座，來自Xforce延伸打造的全新7人座休旅，採用1.5升油電，這輛矚目的新作品，未來台灣導入機會不低，有望國產化取代台灣久未改款的Outlander。

▲動力將提供1.5升油電作為賣點。

DST Concept 7人座休旅來自Xforce延伸，而台灣今年就計劃要國產Xforce 5人座版本，讓DST Concept未來動向自然備受期待。至於DST Concept量產海外預計7月24日發表，動力預計配有1.5升自然進氣與1.5升油電，預估售價1.93億印尼盾，折合新台幣約36萬。

▲台灣有望國產取代久未改款的Outlander。

DST Concept 7人座是繼Xpander 與 Xforce 之後，進一步擴展三菱在休旅市場的產品陣容，並成為三菱全球戰略車款。而台灣遲遲未導入新一代Outlander，未來DST Concept真的有計劃登台，話題、市場競爭力也能補上Outlander戰略位置。

DST Concept 提供寬敞的3排7人座空間，並配備多項質感用料包覆中控台，搭配全景天窗與液晶寬螢幕，營造出豪華與科技感兼具的座艙氛圍。此外，車內還設有5種駕駛模式，對應各種不同地形與路況需求，提升行駛穩定性與舒適性。