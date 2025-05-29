「大改款TOYOTA RAV4」超省油！全新油電一桶油可跑1,350公里

▲TOYOTA RAV4省油功力再進步！原廠表示PHEV油電續航來到1,350公里。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

隨著大改款TOYOTA RAV4問世，全新第6代油電系統的PHEV車型也受到不少關注，而官方近來也透露，TOYOTA RAV4 PHEV比過去更進步，在滿油、滿電量的情況下，能跑出1,350公里續航，在台灣環島一圈都還有剩！

▲新一代TOYOTA RAV4性能、電力續航優化。

新一代TOYOTA RAV4除了標準款的2.5升油電外，PHEV搭載全新升級的第6代系統，鋰電池18.1kWh加大至22.7kWh，相較上一代車型，純電續航力從95公里提升至150公里，不僅省油功力進步，性能也提升12%能繳出320匹綜效馬力。

新一代TOYOTA RAV4 PHEV充電效率升級更方便，支援50kW快充，30分鐘內就能從低電量補充至80%。

▲RAV4 PHEV續航可來到1,350公里。

TOYOTA官方透露，在日本JC08油耗測試規範下，總續航可來到1,350公里，甚至讓TOYOTA品牌長Simon Humphries自誇表示RAV4 PHEV是世界上最節能、高效率的插電式油電系統。

新一代TOYOTA RAV4預計下半年日本、北美相繼上市，而台灣和泰日前已表示，今年並無導入6代RAV4計劃，以時程來看，台灣估計最快落在明年上半季左右。