「MG全新中型休旅」曝光今年問世！將命名S6空間更勝HS

▲MG全新中型休旅設計圖流出！該車將命名為S6。（圖／翻攝自《tynan.com》）

記者徐煜展／綜合報導

繼MG4、S5陸續進軍歐洲市場後，MG近來再度曝光全新中型的電動休旅，該車設計圖提前流出，預計命名為S6，不僅定位在MG4、S5之上，更擁有比油車HS更理想的車室空間。

▲新車擁有比HS更寬敞的車室空間。

預計命名為S6全新的電動中型休旅，尺碼預估與特斯拉Model Y相近，也就是說擁有比HS更寬敞的空間。從流出的專利圖與可見，設計融合MG4、S5特色，S6採用封閉式車頭搭配搶眼的LED 日行燈。

車身線條簡潔流暢，展現濃厚的未來感與空氣力學設計。尾燈同樣採用貫穿式設計，類似 MG Cyberster 的視覺語彙，使整體風格更具辨識度。

▲續航力預估擁有500公里以上。

車內尚未公開，但預期將延續 MG電動車家族的簡約數位化座艙設計，搭配大尺寸中控螢幕與數位儀錶。根據市場定位與競品推測，S6有望提供超過 500 公里的續航里程。

MG S6預計將於今年於澳洲市場首發，之後有望拓展至歐洲與亞洲市場。隨著全球對中型電動休旅需求升溫，MG S6被視為品牌衝刺全球電動化的重要一步。