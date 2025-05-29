ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

93.9萬起！台灣MG推「HS MAX升級版」　3車型增配備給好給滿

▲MG HS推出MAX車型 。（圖／翻攝自MG Taiwan）

▲台灣MG針對HS三車型推出MAX版，升級配備總價值最高達72,000元。（圖／翻攝自MG Taiwan，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣MG 6月針對HS、ZS車系同步推出限時專屬心動購車金優惠，搭配舊換新補助，ZS1.5L旗艦版最低69.9萬、HS 1.5T旗艦版最低86.5萬起優惠。另外，原廠也針對HS 3車型（HS 1.5T、2.0T、HS PHEV油電）推出MAX升級車型，分別加入外觀套件、制動性能、抬頭顯示器及電子後視鏡等實用配備，升級價值總價高達72,000元，售價維持不變。

台灣MG針對HS車系推出MAX車型，在既有配備上再加碼升級，其中HS 1.5T MAX升級無邊框電子後視鏡暨行車記錄器、風格側裙、全車座艙氣氛燈、專屬迎賓踏板、引擎室結構桿、尾門安全照明燈等，總價值超過52,000元。

▲MG HS推出MAX車型 。（圖／翻攝自MG Taiwan）

▲MG HS推出MAX車型 。（圖／翻攝自MG Taiwan）

▲HS MAX升級版皆增添了：無邊框電子後視鏡暨行車記錄器、風格側裙、引擎室結構桿、尾門安全照明燈，另外也依不同車型提供升級配備。

HS 2.0T MAX則升級無邊框電子後視鏡暨行車記錄器、風格側裙、風馳尾翼、打孔通風煞車碟盤、陶瓷煞車來令片、引擎下護板、尾門安全照明燈等，升級價值超過70,000元。至於HS PHEV MAX油電車型則升級無邊框電子後視鏡暨行車紀錄器、風格側裙、風馳尾翼、專屬迎賓踏板、行李廂門檻金屬護板、3.9吋HUD抬頭顯示器、引擎室結構桿、引擎下護板、開門警示燈、尾門安全照明燈，總價值超過72,000元。

除了推出HS MAX升級車型外，台灣MG 6月也加碼購車優惠，入主指定車型送Electrolux伊萊克斯雙效涼風循環空淨機（市價22,900元）；另外ZS 1.5升旗艦版入主可享優惠貸款、原廠配件金10,000元及Electrolux伊萊克斯雙效涼風循環空淨機三選一方案。

車型 建議售價 替換新價格 購車優惠
HS 1.5T 旗艦版 91.5萬元 86.5萬元 ◆ HS 1.5T旗艦版輕鬆入主方案(三選一)
- 方案一：優惠貸款
1. 低首付2萬，89.5萬72期2.79%
2. 低月付，80萬72期1.99%
- 方案二：原廠配件金16,000元
- 方案三：Electrolux伊萊克斯旗艦級空淨機(市價22,900元)
備註1：優惠貸款需搭配合作銀行專案條件及審核通過方可享有優惠利率
HS 1.5T MAX 93.9萬元 88.9萬元 ◆ HS 1.5T MAX輕鬆入主方案(三選一)
- 方案一：優惠貸款
1. 低首付2萬，91.9萬72期2.79%
2. 低月付，80萬72期1.99%
- 方案二：原廠配件金16,000元
- 方案三：Electrolux伊萊克斯旗艦級空淨機(市價22,900元)
備註1：優惠貸款需搭配合作銀行專案條件及審核通過方可享有優惠利率
HS 2.0T MAX 109.9萬元 104.9萬元 ◆ HS 2.0T MAX輕鬆入主方案
- 升級M款專屬配備：無線電充後視鏡電子車輛紀錄器、風格側裙、全車座艙氣氛燈、專屬迎賓踏板、引擎室結構桿、尺門安全照明燈(總價超過52,000元)
HS PHEV MAX 124.9萬元 119.9萬元 ◆ HS PHEV MAX輕鬆入主方案
- 升級M款專屬配備：無線電充後視鏡電子車輛紀錄器、風格側裙、專屬迎賓踏板、行李廂隔板置物燈、3.9吋HUD抬頭顯示器、引擎室結構桿、尺門安全照明燈(總價值超過72,000元)
車型 建議售價 替換新價格 購車優惠
ZS 1.5L 旗艦版 74.9萬元 69.9萬元 ◆ ZS 1.5L旗艦版輕鬆入主方案(三選一) - 方案一：優惠貸款 (1) 貸我走專案(月繳$1,200元起) - 優惠貸款70萬72期1.99% (2) 低首付2萬 - 72.9萬72期2.79% (3) 低月付 - 65萬72期1.99% - 方案二：原廠配件金10,000元 - 方案三：Electrolux(伊萊克斯)雙效涼風循環頂級空淨機(市價22,900元) 備註1：優惠貸款均限指定合作對象並保有審核之權利 備註2：Electrolux(伊萊克斯)雙效涼風循環頂級空淨機 (1)型號：EP93-75WBA，爵沙機。 (2)僅提供至MG展示中心自取，不提供指定地點配送。 (3)以實物為準，不接受退貨或更換等值商品。保固說明：限制範圍及使用辦法詳見產品說明書。 (4)產品由伊萊克斯提供原廠保固二年，商品諮詢或配件維修由伊萊克斯提供免費客服專線0800-888-259，週一至週五。

►4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

►164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車MG名爵HSZSPHEV渦輪油電MAX升級加量不加價6月購車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

推薦閱讀

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

Gogoro慶10周年「抽星宇商務艙1年飛到飽」！全新推薦獎勵計畫開跑

Gogoro慶10周年「抽星宇商務艙1年飛到飽」！全新推薦獎勵計畫開跑

89萬起！台灣「現代國產休旅」3車型都是百萬內　5月對決TOYOTA神車

89萬起！台灣「現代國產休旅」3車型都是百萬內　5月對決TOYOTA神車

鴻海國產「百萬內全新電動車」今年9月接單！納智捷n5有望年底拚交車

鴻海國產「百萬內全新電動車」今年9月接單！納智捷n5有望年底拚交車

台灣福斯「新一代旅行車」車型售價流出！雙車型破200萬　5月底上市

台灣福斯「新一代旅行車」車型售價流出！雙車型破200萬　5月底上市

BMW達成「300萬輛電動化車款」紀錄　新世代電動休旅9月登場

BMW達成「300萬輛電動化車款」紀錄　新世代電動休旅9月登場

最新文章

BMW達成第300萬輛電動化車款紀錄2025-05-29

台灣MG推「HS MAX升級版」2025-05-29

Honda「油電房車」安全再升級2025-05-29

BMW「最暢銷M電動車」更新2025-05-29

台灣Nissan「休旅、房車特仕車」三連發2025-05-29

台灣KIA「1.5T油電旅行車」回歸2025-05-29

「MG全新中型休旅」曝光今年問世2025-05-29

三菱全新「1.5升油電7人座休旅」7月登場2025-05-29

「大改款TOYOTA RAV4」超省油2025-05-29

LEXUS「最便宜入門休旅」北美註冊2025-05-29

熱門文章

「大改款TOYOTA RAV4」超省油2025-05-29

LEXUS「最便宜入門休旅」北美註冊2025-05-29

台灣KIA「1.5T油電旅行車」回歸2025-05-29

三菱全新「1.5升油電7人座休旅」7月登場2025-05-29

台灣國產「改款HONDA HR-V」車型售價曝光2025-05-28

改款「特斯拉7人座電動休旅」實車現身2025-05-28

「MG全新中型休旅」曝光今年問世2025-05-29

台灣Nissan「休旅、房車特仕車」三連發2025-05-29

新一代TOYOTA RAV4有更便宜入門款2025-05-28

TOYOTA考慮英國生產GR Corolla2025-05-28

相關新聞

Honda「油電房車」安全再升級！首搭進階輔助系統、折新台幣123萬

Honda「油電房車」安全再升級！首搭進階輔助系統、折新台幣123萬

BMW「最暢銷M性能車」更新！馬力突破600匹、入門版續航再升級

BMW「最暢銷M性能車」更新！馬力突破600匹、入門版續航再升級

112.9萬起！台灣KIA「1.5T油電旅行車」回歸　馬力下修、首批100台

112.9萬起！台灣KIA「1.5T油電旅行車」回歸　馬力下修、首批100台

「MG全新中型休旅」曝光今年問世！將命名S6空間更勝HS

「MG全新中型休旅」曝光今年問世！將命名S6空間更勝HS

Land Rover發表「2026年式Defender越野休旅」！外觀＆越野科技進化

Land Rover發表「2026年式Defender越野休旅」！外觀＆越野科技進化

讀者迴響

熱門文章

「大改款TOYOTA RAV4」超省油！全新油電一桶油可跑1,350公里

「大改款TOYOTA RAV4」超省油！全新油電一桶油可跑1,350公里

LEXUS「最便宜入門休旅」北美註冊！搭載1.5升油電將取代UX

LEXUS「最便宜入門休旅」北美註冊！搭載1.5升油電將取代UX

112.9萬起！台灣KIA「1.5T油電旅行車」回歸　馬力下修、首批100台

112.9萬起！台灣KIA「1.5T油電旅行車」回歸　馬力下修、首批100台

三菱全新「1.5升油電7人座休旅」7月登場！台灣有望國產取代Outlander

三菱全新「1.5升油電7人座休旅」7月登場！台灣有望國產取代Outlander

台灣國產「改款HONDA HR-V」車型售價曝光！頂規突破100萬

台灣國產「改款HONDA HR-V」車型售價曝光！頂規突破100萬

改款「特斯拉7人座電動休旅」實車現身！新Model X更好看、配備升級

改款「特斯拉7人座電動休旅」實車現身！新Model X更好看、配備升級

「MG全新中型休旅」曝光今年問世！將命名S6空間更勝HS

「MG全新中型休旅」曝光今年問世！將命名S6空間更勝HS

83.4萬起！台灣Nissan「休旅、房車特仕車」三連發　配備升級不加價

83.4萬起！台灣Nissan「休旅、房車特仕車」三連發　配備升級不加價

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366