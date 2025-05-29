93.9萬起！台灣MG推「HS MAX升級版」　3車型增配備給好給滿

▲台灣MG針對HS三車型推出MAX版，升級配備總價值最高達72,000元。（圖／翻攝自MG Taiwan，以下同）
記者林鼎智／綜合報導
台灣MG 6月針對HS、ZS車系同步推出限時專屬心動購車金優惠，搭配舊換新補助，ZS1.5L旗艦版最低69.9萬、HS 1.5T旗艦版最低86.5萬起優惠。另外，原廠也針對HS 3車型（HS 1.5T、2.0T、HS PHEV油電）推出MAX升級車型，分別加入外觀套件、制動性能、抬頭顯示器及電子後視鏡等實用配備，升級價值總價高達72,000元，售價維持不變。
台灣MG針對HS車系推出MAX車型，在既有配備上再加碼升級，其中HS 1.5T MAX升級無邊框電子後視鏡暨行車記錄器、風格側裙、全車座艙氣氛燈、專屬迎賓踏板、引擎室結構桿、尾門安全照明燈等，總價值超過52,000元。
▲HS MAX升級版皆增添了：無邊框電子後視鏡暨行車記錄器、風格側裙、引擎室結構桿、尾門安全照明燈，另外也依不同車型提供升級配備。
HS 2.0T MAX則升級無邊框電子後視鏡暨行車記錄器、風格側裙、風馳尾翼、打孔通風煞車碟盤、陶瓷煞車來令片、引擎下護板、尾門安全照明燈等，升級價值超過70,000元。至於HS PHEV MAX油電車型則升級無邊框電子後視鏡暨行車紀錄器、風格側裙、風馳尾翼、專屬迎賓踏板、行李廂門檻金屬護板、3.9吋HUD抬頭顯示器、引擎室結構桿、引擎下護板、開門警示燈、尾門安全照明燈，總價值超過72,000元。
除了推出HS MAX升級車型外，台灣MG 6月也加碼購車優惠，入主指定車型送Electrolux伊萊克斯雙效涼風循環空淨機（市價22,900元）；另外ZS 1.5升旗艦版入主可享優惠貸款、原廠配件金10,000元及Electrolux伊萊克斯雙效涼風循環空淨機三選一方案。
|車型
|建議售價
|替換新價格
|購車優惠
|HS 1.5T 旗艦版
|91.5萬元
|86.5萬元
|◆ HS 1.5T旗艦版輕鬆入主方案(三選一)
- 方案一：優惠貸款
1. 低首付2萬，89.5萬72期2.79%
2. 低月付，80萬72期1.99%
- 方案二：原廠配件金16,000元
- 方案三：Electrolux伊萊克斯旗艦級空淨機(市價22,900元)
備註1：優惠貸款需搭配合作銀行專案條件及審核通過方可享有優惠利率
|HS 1.5T MAX
|93.9萬元
|88.9萬元
|◆ HS 1.5T MAX輕鬆入主方案(三選一)
- 方案一：優惠貸款
1. 低首付2萬，91.9萬72期2.79%
2. 低月付，80萬72期1.99%
- 方案二：原廠配件金16,000元
- 方案三：Electrolux伊萊克斯旗艦級空淨機(市價22,900元)
備註1：優惠貸款需搭配合作銀行專案條件及審核通過方可享有優惠利率
|HS 2.0T MAX
|109.9萬元
|104.9萬元
|◆ HS 2.0T MAX輕鬆入主方案
- 升級M款專屬配備：無線電充後視鏡電子車輛紀錄器、風格側裙、全車座艙氣氛燈、專屬迎賓踏板、引擎室結構桿、尺門安全照明燈(總價超過52,000元)
|HS PHEV MAX
|124.9萬元
|119.9萬元
|◆ HS PHEV MAX輕鬆入主方案
- 升級M款專屬配備：無線電充後視鏡電子車輛紀錄器、風格側裙、專屬迎賓踏板、行李廂隔板置物燈、3.9吋HUD抬頭顯示器、引擎室結構桿、尺門安全照明燈(總價值超過72,000元)
|車型
|建議售價
|替換新價格
|購車優惠
|ZS 1.5L 旗艦版
|74.9萬元
|69.9萬元
|◆ ZS 1.5L旗艦版輕鬆入主方案(三選一) - 方案一：優惠貸款 (1) 貸我走專案(月繳$1,200元起) - 優惠貸款70萬72期1.99% (2) 低首付2萬 - 72.9萬72期2.79% (3) 低月付 - 65萬72期1.99% - 方案二：原廠配件金10,000元 - 方案三：Electrolux(伊萊克斯)雙效涼風循環頂級空淨機(市價22,900元) 備註1：優惠貸款均限指定合作對象並保有審核之權利 備註2：Electrolux(伊萊克斯)雙效涼風循環頂級空淨機 (1)型號：EP93-75WBA，爵沙機。 (2)僅提供至MG展示中心自取，不提供指定地點配送。 (3)以實物為準，不接受退貨或更換等值商品。保固說明：限制範圍及使用辦法詳見產品說明書。 (4)產品由伊萊克斯提供原廠保固二年，商品諮詢或配件維修由伊萊克斯提供免費客服專線0800-888-259，週一至週五。
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