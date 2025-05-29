93.9萬起！台灣MG推「HS MAX升級版」　3車型增配備給好給滿

ZS 1.5L 旗艦版

74.9萬元

69.9萬元

◆ ZS 1.5L旗艦版輕鬆入主方案(三選一) - 方案一：優惠貸款 (1) 貸我走專案(月繳$1,200元起) - 優惠貸款70萬72期1.99% (2) 低首付2萬 - 72.9萬72期2.79% (3) 低月付 - 65萬72期1.99% - 方案二：原廠配件金10,000元 - 方案三：Electrolux(伊萊克斯)雙效涼風循環頂級空淨機(市價22,900元) 備註1：優惠貸款均限指定合作對象並保有審核之權利 備註2：Electrolux(伊萊克斯)雙效涼風循環頂級空淨機 (1)型號：EP93-75WBA，爵沙機。 (2)僅提供至MG展示中心自取，不提供指定地點配送。 (3)以實物為準，不接受退貨或更換等值商品。保固說明：限制範圍及使用辦法詳見產品說明書。 (4)產品由伊萊克斯提供原廠保固二年，商品諮詢或配件維修由伊萊克斯提供免費客服專線0800-888-259，週一至週五。