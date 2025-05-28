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改款「特斯拉7人座電動休旅」實車現身！新Model X更好看、配備升級

▲特斯拉Model X於國外無偽裝現身測試！（圖／翻攝自X社群@Tesla Newswire）

▲特斯拉Model X於國外無偽裝現身測試！（圖／翻攝自X社群@Tesla Newswire）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉Tesla繼改款Model 3、Model Y等主力車款登場後，高階的Model X、Model S也開始為小改款作準備，近日國外已經捕獲到小改款Model X無偽裝實車，能提前預覽小改款升級走向。

▲特斯拉Model X於國外無偽裝現身測試！（圖／翻攝自X社群@Tesla Newswire）

▲外觀新增討喜新車色，前方保桿配有新的攝影鏡頭。

從國外捕獲的實車照來看，主打7人座市場的Model X，新增討喜的全新藍灰色車漆，能隨著光線角度變化呈現不同色澤，相當精緻、時尚，而前方保桿另增加攝影鏡頭，推測是為了安全系統作調整升級。

▲特斯拉Model X於國外無偽裝現身測試！（圖／翻攝自X社群@Tesla Newswire）

▲採新設計的20吋鋁圈。

除了新車色，外觀另提供全新設計的20吋鋁圈，至於車尾變化幅度目前不大，但有可能針對尾燈內部細節作調整。

▲特斯拉Model X於國外無偽裝現身測試！（圖／翻攝自X社群@Tesla Newswire）

▲特斯拉Model X於國外無偽裝現身測試！（圖／翻攝自X社群@Tesla Newswire）

▲內裝換上全新氣氛燈設計。

內裝車室照片同步曝光，改款新Model X導入全新的車內氣氛燈組，一路從中控台延伸至左右車門板，就算在大白天烈日下，藍色的氣氛燈仍顯得相當貴氣、質感。而新Model X繼續採用方向盤方向燈按鍵和螢幕換檔設計。

改款新Model X 預計維持現行雙馬達長續航版與三馬達Plaid性能版動力架構，續航力則依不同版本落在560～700公里。

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