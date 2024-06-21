三菱全新跨界休旅車「進軍左駕市場」！Xforce預告7／5菲律賓發表

圖文／7Car 小七車觀點

Mitsubishi Motors Philippines 日前宣布即將在 7/5 發表品牌全新跨界休旅車 Xforce，該車首度於 2023年 8 月亮相，經過將近一年的時間終於將導入左駕市場。

▲Mitsubishi Xforce 將於 7/5 菲律賓上市。

Mitsubishi Xforce 有著相當前衛搶眼的造型設計，車頭選用 Y 字形 LED 頭燈組，兩側的葉子板具備濃厚的肌肉感線條，成功營造出相當具有個性的風格。車身尺碼部分原廠也公布其長為 4,390mm、寬 1,810mm、高 1,660mm，軸距為 2,650mm，並具備 222mm 的車身離地高度。

進到座艙，其中控台搭載了一組 12.3 吋液晶螢幕以及 8 吋多媒體觸控螢幕，並且採用抗汙處理的材質打造，同時車上也將配有 Yamaha 新開發的 Dynamic Sound Yamaha Premium 音響系統，具備 8 顆揚聲器，能夠根據車速自動調整音量，亦可在車輛應對崎嶇道路時主動變化低音和中高音設置。

Mitsubishi 還強調 Xforce 具有同級最寬敞、實用的空間，且車內細節還設計許多儲物格、後排傾倒功能等機能，當然像是無線充電板、USB 插口以及前後智慧手機支架都一應俱全。

動力表現上，Mitsubishi Xforce 採用 1.5 升自然進氣四缸引擎，可發揮 103 匹最大馬力和 141 牛頓米的峰值扭力，變速箱則選用 CVT 無段變速系統。雖然僅有前輪驅動的設定，但 Xforce 仍具有四種駕駛模式（正常、濕地、碎石和泥地）與主動偏航控制 (AYC) 系統，使其能夠在在粗糙和濕滑的路面上安穩的行駛，且懸吊系統也對應東協市場的環境進行調整確保行車舒適度。

國內市場方面，目前 Mitsubishi 總代理中華三菱汽車未有導入該車的消息以及相關資訊，倘若未來有機會引進該車，相信應能與 Toyota Yaris Cross、MG ZS、Nissan Kicks、Honda HR-V 等競爭對手進行一場火熱的戰爭。