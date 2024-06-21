勞斯萊斯推出「軍用坦克」引擎！採V10柴油油電、續航＆匿蹤更強

▲勞斯萊斯在2024 Eurosatory歐洲國際防務展上推出V10柴油油電引擎概念，將作為50-70噸軍用坦克動力。（圖／翻攝自Rolls-Royce，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

獨立於汽車部門的勞斯萊斯（Rolls-Royce）控股公司，近日推出一款新V10 Hybrid柴油油電引擎，不過這具引擎並不會用在汽車上，而是會成為50-70噸級的坦克動力來源，具有最高2,374公里的續航能力。

勞斯萊斯控股公司是一間獨立於BMW集團的勞斯萊斯子公司，這款V10 Hybrid柴油油電引擎正是由他們獨自研發，將作為該公司MTU 199系列的新成員，同系列已有6缸與8缸引擎，都是同級軍用坦克的暢銷動力。

▲這具V10柴油油電動力具有1,475匹馬力、續航2,374公里，可在油電系統下提升匿蹤、高速行駛能力。



新款V10 Hybrid柴油油電引擎則具有更強悍的表現，近日也在2024 Eurosatory歐洲國際防務展上以概念形式發表，儘管勞斯萊斯並未說明V10的排氣量，不過已確認為柴油動力、並具有液壓補充裝置、空壓機與發電機，功率達到1,475匹馬力，同時正在開發1,609匹的版本。

勞斯萊斯的V10 Hybrid柴油引擎在結合油電系統下，不僅綜效馬力驚人，還能透過柴油引擎為油電系統充電，並將電力供作坦克的電氣系統使用，不會產生噪音與熱源，在軍事戰略匿蹤上相當有用，並且還能提升高速行駛的加速性與續航力。

萊斯萊斯控股公司軍用引擎暨系統開發總監Christian Wolf表示，新引擎概念以過去難以想像的方式擴大軍用坦克的作戰能力，將為北約盟國國防能力帶來貢獻。