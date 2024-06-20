「TOYOTA Prius」御用改裝上身！前後擾流、鈦色尾管省油又能帥

▲TOYOTA御用改裝廠Tom’s推出5代Prius改裝套件，具有更殺的侵略造型，預計7／1開賣 。（圖／翻攝自Tom`s Racing，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA御用改裝廠Tom’s預告將在7月1日推出第5代TOYOTA Prius改裝套件，讓這款外型很運動的省油神車更具跑格，並且還有優化空氣力學的實質效益。

Tom’s Racing推出的Prius套件包括前下擾流、側裙、19吋亮黑5幅雙肋輪圈、後下擴散器等，其中Tom’s的前下擾流以Super GT為設計靈感，並在兩側設有導流孔，搭配運動化側裙、19吋輪圈，讓Prius更殺、更帥氣。

▲除了前後擾流、側裙外，Tom's套件也在前保桿下方兩側設有導流孔、並搭配19吋亮黑5幅雙肋鋁圈。



車尾也有侵略感十足的後下擴散器，同時後擾流也進一步加長、提供更好的下壓力，Tom’s甚至還提供Barrel運動化排氣管，在雙出、鈦燒色尾管搭配下，讓這款PHEV油電車在擁有超神油耗表現下，也能讓外型更有殺氣。而且這套Tom’s 3件組空力套件（前後擾流、側裙）素材售價299,000日圓（折合新台幣約5.8萬），含烤漆施工為344,000日圓（折合新台幣約6.8萬），也算是相當划算。

▲買家還可加購Barrel燒鈦色排氣管，讓Prius也能有不錯的聲浪。



現行第5代TOYOTA Prius採2.0升PHEV插電式油電動力，在151匹汽油引擎、163匹馬達與13.6鋰電池搭配下，具有綜效223匹馬力，並且還有平均油耗137km／L的省油表現，台灣售價自129.5萬起。